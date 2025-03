Zmiany w Allegro

Allegro sp. z o.o. poinformowało w komunikacie o zmianie na stanowisku prezesa. Marcin Kuśmierz zastąpi Roya Perticucciego na stanowisku prezesa Allegro sp. z o.o. od 5 maja 2025 r., a następnie Allegro.eu od zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w czerwcu.

Kim jest nowy szef Allegro? Marcin Kuśmierz to doświadczony menedżer, przedsiębiorca i inwestor z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w branży technologicznej, e-commerce, fintech i AI. Jego kariera zawodowa jest bogata w sukcesy i różnorodne role w dynamicznie rozwijających się firmach. Karierę rozpoczął od założenia regionalnej firmy hostingowej, która została sprzedana home.pl. Następnie dołączył do Grupy ITI jako dyrektor ds. badań i rozwoju oraz dyrektor ds. usług mobilnych, gdzie zdobywał doświadczenie w innowacyjnych projektach i zarządzaniu strategicznym.

Kuśmierz w 2007 roku dołączył do home.pl w roli prezesa, a następnie udziałowca. Pod jego kierownictwem firma osiągnęła znaczący wzrost i ugruntowała swoją pozycję na rynku. Sukces ten zaowocował sprzedażą home.pl europejskiemu liderowi branży, firmie IONOS. Po zmianie właściciela Marcin Kuśmierz pozostał na stanowisku prezesa zarządu i był odpowiedzialny za zarządzanie rynkami wschodzącymi oraz dużym portfelem aplikacji dla MŚP.

Przed dołączeniem do Allegro, w 2021 r. został prezesem zarządu firmy Shoper, platformy e-commerce skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw. Przejście Marcina Kuśmierza do Allegro to ważny moment dla platformy. Jego bogate doświadczenie w branży e-commerce, technologii i zarządzaniu firmami o różnej skali z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju Allegro i umocnienia jego pozycji na rynku.

