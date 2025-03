PSZOKi pełne ubrań, a piece pełne ognia? Co się dzieje z tekstyliami?

Użytkownicy Netii w całej Polsce doświadczają poważnych problemów z dostępem do internetu. Zgłoszenia o awarii zaczęły lawinowo napływać do serwisu Downdetector około godziny 8:30. Raporty wskazują na usterki w większości dużych miast w Polsce. Na chwilę obecną przyczyna awarii ani szacowany czas jej usunięcia nie są znane.

Skala awarii i pierwsze zgłoszenia

Z raportów serwisu Downdetector wynika, że w ciągu kilkudziesięciu minut problem z internetem stacjonarnym Netia zgłosiło ponad 500 osób. Awaria dotknęła mieszkańców Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa i wielu innych miast. Skala problemu wydaje się być znacząca, a użytkownicy wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych.

W chwili pisania tego artykułu, Netia nie wydała oficjalnego komunikatu w swoich mediach społecznościowych ani na stronie internetowej.

Rodzaj usług dotkniętych awarią

Z danych serwisu Downdetector wynika, że problem dotyczy głównie internetu stacjonarnego Netii. Niewielka część zgłoszeń wspomina również o problemach z sygnałem TV. Oznacza to, że większość użytkowników doświadcza braku dostępu do internetu, co utrudnia pracę zdalną, naukę online i korzystanie z rozrywki.

Użytkownicy internetu stacjonarnego Netii muszą uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na przywrócenie usług do pełnej sprawności. Warto śledzić oficjalne kanały komunikacji Netii oraz serwisy monitorujące awarie, takie jak Downdetector, aby być na bieżąco z sytuacją.

