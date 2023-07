Marlena Maląg o 800 plus. "Opozycja opóźnia wdrożenie ustawy"

Waloryzacja 500 plus. Ustawa nie trafi do Sejmu?

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podtrzymała swoją poprawkę do nowelizacji budżetu na 2023 r. Poprawka mówi o podwyższeniu świadczenia 500 plus od czerwca 2023 r. Ma być ona głosowana na piątkowym posiedzeniu Senatu.

"My oczekujemy dzisiaj w Sejmie na uchwałę Senatu w sprawie ustawy o 800 plus. Taki był plan, że dzisiaj będzie ta uchwała Senatu głosowana w Sejmie" - powiedziała Maląg. Przyznała jednak, że najprawdopodobniej nie trafi ona dzisiaj do Sejmu.

Opóźnienie we wdrożeniu ustawy. Minister Maląg obwinia opozycję. "Karuzela kuglarstwa"

Zdaniem minister, to opozycja opóźnia wdrożenie ustawy. "To pokazuje całą drogę opozycji i to, jak wspiera politykę prorodzinną. Kiedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana świadczenia 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów i dzieci, a także częściowo darmowe autostrady - wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego" - zaznaczyła.

"Chcieli od 1 czerwca waloryzować świadczenie 500 i cała karuzela kuglarstwa, które uprawiają każdego dnia ruszyła" - oceniła. "Teraz mówimy: sprawdzam. Na komisji sejmowej zgłaszali absurdalne poprawki, a teraz opóźniają wdrożenie tej ustawy" - dodała.

Zapowiedziała jednak, że świadczenie 800 plus będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 r. "To jest dobrze przemyślana i przeanalizowana zmiana tego świadczenia" - podsumowała.

