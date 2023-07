Chcesz zrezygnować z wycieczki do Grecji? Adwokat zapewnia: klienci mogą odzyskać pieniądze

Atrakcyjna oferta kupna biletu na mecz czy koncert? Uważaj, to może być oszustwo!

Pożar, który wybuchł na Rodos w ubiegłym tygodniu, dotarł w weekend do nadmorskich kurortów, co spowodowało konieczność ewakuacji dziesiątek tysięcy turystów. Ogień strawił również spore obszary na wyspach Korfu, Eubea, a także w okolicach Aten. We wtorek władze wydały ostrzeżenie przed ryzykiem pożarów także na Krecie. Resort spraw zagranicznych prosił o zgłoszenia, jeśli jakiś przewoźnik czy biuro podróży nie wywiązuje się z obowiązków wobec turystów.

Polska Agencja Prasowa zapytała mec. Dariusza Staniszewskiego specjalizującego się m.in. w obsłudze prawnej z zakresu prawa usług turystycznych, czy klienci biur podróży przebywający na wyspach Rodos i Korfu na terenach zagrożonych pożarami mogą liczyć na pomoc touroperatora.

Pożary a wypoczynek w Grecji. Czy klienci biur podróży otrzymają odszkodowanie?

"W sytuacji ewakuacji turysty biuro ma obowiązek zapewnić opiekę klientom i ponieść koszty ich zakwaterowania do trzech nocy w standardzie zapisanym w umowie. Jeśli chodzi zaś o kwestię dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, to będzie ona ograniczona. Ustawa daje bowiem możliwości wyłączenia odpowiedzialności biura w przypadku takiej katastrofy jak w Grecji, spowodowanej nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Występuje tu siła wyższa niezależna od biura turystycznego" - tłumaczy adwokat.

Zastrzegł jednak, że o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowane wakacje będą mogli ubiegać się klienci, którzy dzisiaj decydują się na wyjazd, a touroperator zapewnia ich, że w miejscu, w które jadą jest bezpiecznie.

"Organizator wiedząc jaka jest sytuacja w Grecji i zobowiązując się, że wykona umowę zgodnie z jej postanowieniami, bierze na siebie odpowiedzialność, że tę umowę wykona. Zatem, jeśli doszłoby do sytuacji ewakuacji lub pogorszenia warunków pobytu, klient może dochodzić roszczeń odszkodowawczych" - powiedział adwokat.

Rezygnujesz z wycieczki z powodu pożarów? Co z poniesionymi kosztami?

Zapytany o podróżnych, którzy rezygnują z wyjazdu w związku z zagrożeniem pożarami odparł, że mogą oni żądać zwrotu poniesionych kosztów.

"Klienci, którzy zrezygnują z wycieczki w obawie przed pożarami, odstąpią od umowy składając odpowiednie oświadczenia, mogą żądać zwrotu kosztów poniesionych na realizację wyjazdu. Oczywiście bez odszkodowania i zadośćuczynienia" - wskazał prawnik.

Dodał przy tym, że w takiej sytuacji biuro ma 14 dni na zwrot wszystkich pieniędzy. "Mówimy tu o bezkosztowym odstąpieniu od umowy, dlatego ważne jest, żeby podróżny złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy z konkretnego powodu" - zaznaczył prawnik.

Twój wypoczynek został przerwany przez pożary? Prezes PIT o zadośćuczynieniu

Z kolei prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski w rozmowie z PAP zapewnia, że sytuacja na Rodos jest już opanowana. "Są dwa ogniska pożarów, które nie rozprzestrzeniają się i nie zagrażają strefom turystycznym. Wszyscy turyści, którzy byli dotknięci problemami, według swojego wyboru wrócili już do Polski zgodnie z terminem powrotu albo zostali relokowani do innych hoteli w niezagrożonych częściach wyspy albo wrócili do Polski trzema samolotami podstawionymi dodatkowo na koszt organizatorów" - powiedział.

Jego zdaniem podróżni, którzy musieli wrócić wcześniej z wakacji z Rodos w związku z pożarami, nie mogą domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Powołując się na przepisy ustawy o imprezach turystycznych wskazał, że pożary miały charakter nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą organizatora. "Natomiast jeśli chodzi o zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń to wszystko zależy od indywidualnego przypadku każdego turysty" - dodał.

Pytany o osoby wyjeżdzające dopiero na Rodos powiedział, że na północy tej wyspy nie było i nie ma zagrożenia pożarami. "Dlatego w tej chwili nie ma żadnej podstawy do tego, żeby uważać, iż wyjazd do północnej części Rodos miałby być jakimkolwiek zagrożeniem" – powiedział Niewiadomski.

Dopytywany o możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przez klientów, którzy zrezygnowali z wyjazdu na Rodos w obawie przed pożarami, odparł: "Zdaniem PIT mogą oni domagać się zwrotu kosztów, jeżeli ich wyjazd dotyczy południowo-wschodniej części wyspy, czyli tej dotkniętej pożarami. Ustawa wskazuje bowiem, aby móc bezkosztowo z imprezy turystycznej zrezygnować musimy mieć do czynienia z nadzwyczajnymi okolicznościami w miejscu, do którego się udajemy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie i muszą one mieć znaczący wpływ na realizację tej imprezy. Niezagrożona, północna część Rodos położona jest w znacznej odległości, a klienci, którzy tam przebywali w tym okresie, nie odczuwali żadnych skutków zdarzeń, które wystąpiły w południowo-wschodniej części wyspy".

Sonda Byłeś na wakacjach w Grecji? Tak Nie