Atrakcyjna oferta kupna biletu na mecz czy koncert? Uważaj, to może być oszustwo!

Sezon festiwalowy. Rośnie liczba "biletowych oszustw"

Sezon urlopowy i festiwalowy w pełni, wiele osób aktywnie poszukuje ciekawych koncertów, wydarzeń sportowych czy kulturalnych, które mogłyby umilić letnie dni. Niestety wiedzą o tym także cyberprzestępcy, którzy wciąż przyglądają się trendom i wykorzystują je w scenariuszach kolejnych oszustw. Przykłady pokazują, że ich celem mogą stać się osoby, które chcą kupić za pośrednictwem sieci, szybko i tanio bilety, szczególnie te na popularne i oblegane wydarzenia – np. znane festiwale, koncerty zagranicznych gwiazd czy szeroko reklamowane imprezy sportowe. W ostatnim czasie Policja donosiła m.in. o 21-latku z województwa lubuskiego, który oszukał ponad 30 osób, oferując fałszywe bilety na popularny festiwal i jego równolatku z Dolnego Śląska, który mamił przez internet fałszywymi biletami na koncerty muzyczne, gale sportowe i inne wydarzenia muzyczne.

– Scenariusze takich oszustw są przeróżne, cyberprzestępcy mogą np. sprzedawać fałszywe bilety, odsprzedawać wielokrotnie ten sam bilet, spekulować cenami, a nawet tworzyć fałszywe reklamy kierujące na strony internetowe wyłudzające dane kart płatniczych. Fałszywe bilety na wydarzenia to zagrożenie, którego skala rośnie w określonych momentach, m.in. w sezonie letnim. Można to było także zaobserwować po szczytowej fazie pandemii, gdy wydarzenia rozrywkowe na powrót ruszyły. Wówczas nasze dane wskazywały na nawet pięciokrotny wzrost liczby takich oszustw rok do roku. Cyberprzestępcy intensyfikują także swoje działania w momencie wydarzeń o dużej skali – tak było np. przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Wtedy w sieci można było znaleźć m.in. fałszywe loterie, mamiące biletami jako nagrodą, które w istocie wykradały dane użytkowników lub instalowały na ich komputerach złośliwe oprogramowanie – podsumowuje Kami Sadkowski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Skala oszustw jest ogromna. Firmy wprowadzają nowe technologie

Analizy pokazują także, że skala oszustw tego typu może być większa, niż wskazują jakiekolwiek oficjalne liczby – bo wiele osób wstydzi się przyznać, że padły ofiarami takich scenariuszy. M.in. dlatego firmy zajmujące się sprzedażą biletów, takie jak Ticketmaster, wciąż udoskonalają aktywnie swoje technologie, aby uniemożliwiać oszustom działanie. Aplikacja i technologia SafeTix wykorzystuje np. unikalny kod kreskowy, który zmienia się co kilka sekund, uniemożliwiając oszustom kopiowanie kodu i sprzedawanie tego samego biletu wielu osobom jednocześnie. Duzi gracze na tym rynku umożliwiają również odsprzedaż biletów za swoim pośrednictwem, co utrzymuje je w pierwotnym obiegu. Pozwalają także niejednokrotnie na kontrolowane przekazywanie biletów rodzinie i przyjaciołom, aby każdy uczestnik miał własny bilet na swoim urządzeniu, a ryzyko nadużyć malało.

Kodeks festiwalowicza. Jak nie dać się oszukać?

Istnieje także oczywiście szereg zasad, które powinny mieć w pamięci osoby kupujące bilety online. Szczególną uwagę warto zachować, gdy planujemy udział w wydarzeniu za granicą, gdzie nie są nam do końca znane np. zasady prawne związane z obrotem biletami. Reguły te różnią się bowiem w zależności od kraju. Np. w USA w momencie zakończenia oficjalnej sprzedaży, bilety mogą być dostępne na rynku wtórnym np. na takich stronach jak SeatGeek i StubHub, bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ceny. Tymczasem w większości krajów europejskich odsprzedaż biletów jest ograniczona i zazwyczaj cenowo zbliżona do wartości nominalnej. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, odsprzedaż biletów na mecze piłki nożnej jest natomiast zupełnie zakazana.

Jakich jeszcze zasad powinniśmy przestrzegać, aby wakacyjny udział w wydarzeniu rozrywkowym nie był okupiony stresem? Jak uniknąć oszustwa „na bilet”? Wskazówki ekspertów ESET.

Kupuj bilety na oficjalnych stronach internetowych promowanych przez organizatorów, wykonawców, zespoły czy drużyny lub na oficjalnych serwisach sprzedających bilety, powszechnie znanych w Twoim kraju.

Nie korzystaj z ofert biletów na stronach takich jak Facebook Marketplace czy inne darmowe strony z ogłoszeniami online.

Nie ufaj nieznanym serwisom ogłoszeniowym, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania, gdy poszukujesz biletów na dane wydarzenie.

Używaj metody płatności zapewniającej ochronę przed oszustwami, np. karty kredytowej.

Kupuj tylko bilety, które można przesłać cyfrowo i które zostały zweryfikowane przez platformę, na której są sprzedawane

