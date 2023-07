Ile naprawdę kosztuje prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy oraz egzamin to jedynie krople w morzu kosztów, które czekają osoby chcące uzyskać prawo jazdy - nie mówiąc o zakupie samochodu. Ile tak naprawdę trzeba wydać, by móc włączyć się do ruchu drogowego?

Prawo jazdy 2023. Wydatki zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem kursu

Wydatki zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Do obowiązków początkującego kierowcy należy m.in. założenie Profilu Kandydata na Kierowcę. Choć sam profil jest bezpłatny, do jego uzupełnienia należy użyć fotografii (koszt ok. 30-50 zł). Należy również poddać się badaniom lekarskim, które sprawdzą czy dana osoba może kierować pojazdami mechanicznymi - koszt badań to ok. 200 zł. Gdy uzyskamy już numer identyfikacyjny PKK, możemy zapisać się na kurs.

Koszt kursu jest zależny od wielu czynników - miasta, renomy i lokalizacji szkoły, rodzaju kursu oraz dodatkowych materiałów. Jak informuje portal Interia, w 2023 roku średnia cena kursu to około 3000 zł. Jak kwoty prezentują się w wybranych miastach? Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal superprawojazdy.pl, najniższa cena jest w Łodzi - około 1800 zł a jedną z najwyższych zaproponowała wrocławska szkoła jazdy - 4200 zł. Najwyższy średni koszt obowiązuje w Warszawie.

Egzamin na prawo jazdy. Ile kosztuje?

Kolejny wydatek to koszt samego egzaminu. W tym wypadku ceny są ujednolicone - egzamin teoretyczny kosztuje 50 zł, egzamin praktyczny 200 zł. Warto jednak pamiętać, że każde niepowodzenie i kolejne podejście do egzaminu obarczone jest takim samym kosztem.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu czeka nas jeszcze jedna opłata. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

