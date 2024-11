Masowo zamykają sklepy popularnej sieci Duka. Czy pracownicy wylecą na bruk?

Dzień wolny w Wigilię. Jak nie politycy, to pracodawca. Kto może go przyznać?

Sklepy Duka znikają z galerii

Co się dzieje ze sklepami Duka w Polsce? Sklepy tej wywodzącej się ze Szwecji sieci powoli znikają z galerii handlowych w Polsce. Sieć sklepów z meblami i akcesoriami kuchennymi DUKA w 2023 roku miała 60 placówek stacjonarnych oraz sklep internetowy. W 2024 roku w Polsce jest już tylko 40 sklepów Duka. Firma zatrudnia w Polsce około 120 pracowników. Okazuje się, że warszawski sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego i wyznaczeniu zarządcy. Jak podaje serwis dlahanldu.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał następujące postanowienie:

“Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika (…) postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA; wyznaczyć zarządcę, którego funkcję będzie pełnić: Rymarz Zdort Kubiczek Restructuring Spółka Akcyjna.”

Serwis dlahandlu.pl podkreśla, że Duka International stoi przed wyzwaniem restrukturyzacji, która ma pomóc w przezwyciężeniu problemów operacyjnych. Proces sanacji będzie nadzorowany przez wyznaczonego zarządcę, co może oznaczać zmiany w funkcjonowaniu firmy.

Kłopoty sieci DUKA

Problemy sieci DUKA zaczęły się już jakiś czas temu. W 2023 roku UOKiK ukarał sieć grzywną w wysokości ponad 1,5 mln zł. Dlaczego? Powodem było naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Okazało się, że klienci sklepu internetowego mieli doliczane do zakupów towary, których sami nie wrzucili do koszyka. Jak wyjaśniał UOKiK, praktyka stosowana przez sieć DUKA w e-sklepie to tzw. dark patterns, czyli wykorzystywanie w nieuczciwy sposób wiedzy na temat zachowań konsumentów do wpływania na ich wybory w trakcie zakupów.