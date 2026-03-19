Operatorzy sieci wykrywają niezgodności w instalacjach OZE, co może prowadzić do przeciążeń, awarii i zagrożeń dla urządzeń użytkowników.

Na obszarze działania Enei Operator moc instalacji OZE (ponad 8,5 GW) 2,4-krotnie przewyższa maksymalne zapotrzebowanie, co wymaga szczególnej uwagi na bezpieczeństwo sieci.

Właściciele instalacji z wykrytymi nieprawidłowościami mają 14 dni na ich usunięcie, w przeciwnym razie grozi im odłączenie od sieci.

Każda zmiana w instalacji fotowoltaicznej musi być zgłoszona w ciągu 14 dni, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo sieci energetycznej.

Fotowoltaika i OZE pod kontrolą operatora

Rosnąca liczba instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce zaczyna rodzić poważne wyzwania dla systemu elektroenergetycznego. W wyniku kontroli wykryto przypadki, w których parametry instalacji nie odpowiadają dokumentacji oraz zapisom umów - pisze Portal Samorządowy. Jak wskazano, takie sytuacje mogą prowadzić do przeciążeń i awarii sieci, a także stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

Enea Operator reaguje na nadprodukcję energii

Na obszarze działania spółki skala rozwoju OZE jest ogromna. Łączna moc instalacji przekroczyła już 8,5 GW, co oznacza ponad 2,4-krotnie większy poziom niż maksymalne zapotrzebowanie w regionie. W niektórych powiatach produkcja energii przewyższa potrzeby nawet dziesięciokrotnie.

„Tak wysoki poziom generacji wymaga szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej” – zaznacza spółka.

Mikroinstalacje i prosumenci pod lupą

Szczególną uwagę zwrócono na prosumentów, których liczba dynamicznie rośnie. Do sieci przyłączono już blisko 200 tys. mikroinstalacji OZE, o łącznej mocy sięgającej 2 GW.

Jak wyjaśnia Jacek Kurek z Enei Operator: „Przy takiej liczbie instalacji prosumenckich spółka musi w sposób wyjątkowo odpowiedzialny podchodzić do kwestii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem”.

Kontrole obejmują m.in. zgodność mocy instalacji z deklaracjami, poziomy napięcia oraz legalność wprowadzania energii do sieci.

14 dni na poprawki albo odłączenie prądu

Właściciele instalacji, u których wykryto nieprawidłowości, otrzymają oficjalne pisma z listą uchybień i wymaganych działań. Termin na ich usunięcie wynosi 14 dni.

- „W skrajnych przypadkach brak usunięcia stwierdzonych niezgodności może skutkować podjęciem adekwatnych działań prewencyjnych” – ostrzega operator. Brak reakcji może więc oznaczać nawet odłączenie instalacji od sieci.

Operator przypomina, że każda zmiana w instalacji fotowoltaicznej musi być zgłoszona w ciągu 14 dni. Tylko pełna wiedza o parametrach pracy systemu pozwala uniknąć przeciążeń i awarii.

PTNW - Modzelewski