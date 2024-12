Co dziesiąty Polak musi wymienić ważny dokument. Inaczej grozi surowa kara

Promocja na masło w Lidlu

Promocja na masło jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez klientów. Cena tego popularnego produkty osiąga już poziom nawet 10 zł, dlatego chętnie polujemy na okazje. Tylko w sobotę 7 grudnia możemy w promocji kupić masło Pilos, 83 proc., za 4,99 zł za opakowanie. Co trzeba zrobić, żeby tyle zapłacić? Wystarczy aktywować kupn w aplikacji Lidl Plus i kupić 3 opakowania. Limit: 3 opakowania na kupon. Cena poza promocją to 8,49 zł.

Od czwartku do soboty w promocji 1+1 gratis jest mięso z łopatki wieprzowej 500g. Cena poza promocją to 10,99 zł. Limit - 2 opakowania gratis na kupon. Wszystkie pizze chłodzone Chef Select można kupić w ramach akcji "50 proc. taniej - drugi, tańszy produkt". Limit to 6 opakowań na kupon. Oprócz tego 32 proc. taniej będą pomidory malinowe z Ryneczku Lidla (16,99 zł/kg zamiast 24,99 zł) oraz szynka wieprzowa 1 kg, którą kupimy za 9,99 zł zamiast 18,94 zł (47 proc. taniej).

Masło gratis w promocji Biedronki

Biedronka również kusi promocją na masło. Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją możemy je dostać za darmo. Na wszystkie masła (Mlekovita, Mleczna Dolina czy Łowickie) mamy promocję 3+1 gratis. Limit dzienny- 4 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka. Z kolei w promocji 1+1 gratis jest świeży filet z piersi kurczaka (mega paka).

Klienci, którzy zdecydują się na zakup pięciu opakowań cukru (1 kg), zapłacą za każde jedynie 1,69 zł. Promocja obejmuje marki, takie jak Sweet Family, Królewski, Polski Cukier czy Diament. Wystarczy zeskanować kartę Moja Biedronka przy kasie, aby rabat naliczył się automatycznie. Limit na jedną kartę wynosi 10 opakowań. Jest też promocja dla fanów przekąsek. Wszystkie chipsy w opakowaniach od 100 do 175 g biorą udział w promocji, w której trzeci najtańszy produkt kosztuje 1 zł. Doskonała jest również promocja na wszystkie herbaty Lipton, 92 torebki. Za drugie opakowanie zapłacisz złotówkę.