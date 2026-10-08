Były członek zarządu Orlenu, Michał R., był już zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym spółki Orlen Trading Switzerland (OTS).

Prokuratura zarzucała wyrządzenie Orlenowi i OTS szkody w wysokości około 1,5 mld zł (378 mln dolarów) przez niekorzystne kontrakty na zakup ropy.

Śledztwo obejmuje również podejrzenie prania brudnych pieniędzy, a majątek R. o wartości ponad 10 mln zł został zabezpieczony.

Michał R. nie przyznawał się do winy, zastosowano wobec niego m.in. dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 3,5 mln zł.

Nie tylko zaniżanie cen paliw. Michał R. jest oskarżony w związku z inną aferą

Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A. – poinformowała we wtorek (6 października) Prokuratura Krajowa.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech osób, w tym byłego wiceprezesa Michała R., w śledztwie kluczowym dla wyjaśnienia tzw. afery w Orlenie. Wśród zatrzymanych, oprócz Michała R., znajduje się trzech byłych i obecnych dyrektorów paliwowego giganta. Chodzi o sprawę sztucznego zaniżania cen paliw i wyrządzenia spółce szkody w wysokości 4,1mld zł.

To jednak nie jedyne kłopoty Michała R. Na początku sierpnia do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia w sprawie afery OTS. Oskarżeniem objęto oprócz R. byłego członka zarządu spółki OTS GmbH Marcina O. i byłego dyrektora wykonawczego spółek Orlen SA i OTS GmbH Filipa W. Zostali oskarżeni o wyrządzenie spółkom OTS GmbH i Orlen SA szkody w kwocie 378 mln dolarów, czyli ok. 1,5 mld zł.

PŁATNY DOSTĘP DO PREZYDENTA?!" Dr Witkowski UJAWNIA: Porażające kulisy i krótka pamięć o aferach

Gigantyczne mienie zabezpieczone

Śledczy informowali, że mieli oni tego dokonać, zawierając od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej. Wtedy prokurator zabezpieczył mienie Michała R. o wartości ponad 10 mln zł w tym 8 mln zł gotówki, mieszkanie, udziały w spółkach i złoto.

Michał R. pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku do 2 lutego 2024 roku, gdy złożył rezygnację. W zarządzie spółki odpowiadał m.in. za obszar handlu hurtowego, logistykę, detal, elektromobilność oraz nadzór nad spółkami zależnymi.

83