i Autor: mat. prasowe/ McDonald's Ile kosztuje kanapka Drwala z McDonald's?

Burgery w McDonald's

Kiedy będzie Drwal w McDonald's? Miłośnicy kanapki zacierają ręce!

Kanapka Drwala już niebawem wraca do McDonald’s. Klienci sieci co roku czekają na późną jesień. To wtedy w menu pojawia się popularny "Drwal". Burgera z panierowanym serem można nabywać jedynie przez dwa miesiące. Kiedy w McDonald's będzie dostępna kanapka Drwala?