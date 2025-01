Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce! Minister Dziemianowicz-Bąk ujawnia

400 zł na ucznia w wieku do 24 lat. Do kiedy wniosek w 2025 r.?

Wyższy wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce to obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoba, która osiągnie taki wiek automatycznie zyskuje prawo do przejścia na emeryturę. Oczywiście nie musi tego robić, jednak ma do tego prawo. Większość osób z takiego prawa korzysta i od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzi na świadczenie z ZUS, KRUS czy innego zakładu emerytalno-rentowego (np. MSWiA). Tymczasem wiadomo nie od dziś, że obecny system emerytalny w przyszłości może się nie sprawdzić. Już szacuje się, że obecni 40-latkowie za 20 lat uzyskają emeryturę rzędu 30-20 proc. ich obecnego wynagrodzenia. Zdaniem wielu ekspertów lekiem na całe zło mogłoby być podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce. Jednak przed taką ostateczną decyzją politycy wszystkich opcji bronią się rękoma i nogami. Oczywiste jest to, że taki krok po prostu zniechęciłby do nich wyborców. Są zawody, które faktycznie można spokojnie wykonywać dłużej niż obecnie, ale jest i wiele takich, w przypadku których będzie to bardzo trudne. Swoje stanowisko jasno wyraziła minister z rządu Tuska odpowiedzialna za ten sektor Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Na pewno nie należy podnosić wieku emerytalnego. Zachęty tak, przymus nie – powiedziała na antenie Radia Zet. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaznaczyła, że należy prowadzić taką politykę rynku pracy, by jak najwięcej osób chciało dłużej pracować, ale nie pod przymusem.

Minister o wieku emerytalnym

Dopytywana o postulat kandydatki Lewicy na prezydenta, która chce zrównania wieku, Gość Radia ZET zapewniła: - Całym sercem wspieram postulaty i kandydaturę Magdaleny Biejat, zgadzamy się co do tego, że trzeba dążyć, by jak najwięcej osób chciało, mogło, było w stanie pracować jak najdłużej, bo tego potrzebujemy. Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, „gdybyśmy mieli zrównywać wiek emerytalny na twardo, musielibyśmy dążyć do tego, by obniżyć dla mężczyzn, niż podnosić dla kobiet”. - Podniesienie wieku emerytalnego w ogóle nie wschodzi w grę. Nie ma takich planów, nie toczą się prace, nie zamierzamy – zapewnia minister pracy.