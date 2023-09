mObywatel z nową funkcją. W aplikacji obejrzysz mecze kadry Polski

Jednym z zobowiązań partii Prawo i Sprawiedliwość przed nadchodzącymi wyborami jest kontynuacja rozwoju aplikacji mObywatel. Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, wyraził swoje stanowisko na ten temat, publikując wpis na platformie X (dawniej Twitter), w którym przedstawia szczegóły swojej wizji. W jego słowach: "W nadchodzącej kadencji dążymy do wzbogacenia mObywatela o kolejną funkcję, którą tymczasowo nazwaliśmy mTV. Ta nowa funkcja ma zapewnić dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale także do cyfrowych dóbr polskiej kultury. Twórczość finansowana ze środków publicznych będzie musiała być dostępna w tej formie". To bez wątpienia zupełnie nowa funkcja w porównaniu do tych, z którymi jesteśmy obecnie zaznajomieni w kontekście aplikacji mObywatel.

Pozostaje pytanie, czy ta obietnica jest realnym krokiem w kierunku doskonalenia aplikacji, czy może to tylko obietnica wyborcza bez rzeczywistego pokrycia. Jednakże, wprowadzenie funkcji mTV może stanowić znaczący krok w kierunku dalszej cyfryzacji oraz zapewnienia obywatelom jeszcze szerszego dostępu do kultury. Warto dokładnie monitorować rozwój tej inicjatywy i ocenić jej potencjał w praktyce.

Cyfrowe #KonkretyPiS - odcinek 1:Dziś wieczorem nasi piłkarze zagrają mecz o wszystko z Albanią, a siatkarze powalczą o miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Transmisje sportowe to każdego roku najpopularniejsze programy i dlatego chcemy, aby dostęp do wszystkich meczów…— Janusz Cieszyński (@jciesz) September 10, 2023

