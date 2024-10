Moda bez granic wieku: 19. Manufaktura Fashion Week

Co z tarczą osłonową?

Podczas 19. Manufaktura Fashion Week dojdzie do symbolicznej bitwy między pokoleniami, która rozegra się na wybiegach i w stylizacjach. Z jednej strony zobaczymy Millenialsów, którzy preferują minimalistyczne, klasyczne kroje i stonowane kolory. Z drugiej – reprezentantów GenZ, znanych z odważnych, oversize’owych stylizacji, inspirowanych modą uliczną. Piątkowe pokazy otworzy łodzianin Jarosław Ewert, który przedstawi swoją kolekcję „Uniesienia”, będącą podsumowaniem 15-letniej kariery projektanta. Następnie zobaczymy kolekcję Dominika Żyży inspirowaną twórczością Władysława Hasiora. Na zakończenie piątkowych pokazów, Jakub Buczyński zaprezentuje „Modę cyrkularną” – kreacje upcyklingowane z materiałów z odzysku​.

Sobota przyniesie dalsze modowe atrakcje, w tym pokazy kolekcji popularnych marek dostępnych w Manufakturze, przygotowane przez stylistkę Katarzynę Lipińską. Warto zwrócić uwagę na występ modelek „silver”, czyli dojrzałych kobiet z agencji Golden Models, które udowadniają, że moda nie ma granic wieku. Pokaz z udziałem Mileny i Ilony Krawczyńskich, znanych jako siostry ADiHD, oraz Beaty Stelmaszczyk-Pustelnik, z pewnością przyciągnie uwagę uczestników​.

Bitwy modowe i taneczne

Nie tylko moda zdominuje Manufakturę, ale także taniec. Duet choreograficzny Piotrovscy, którzy zdobyli ogromną popularność na TikToku, przygotował specjalne bitwy taneczne. W ich układach tanecznych zobaczymy inspiracje muzyką lat Millenialsów i jej współczesnymi przeróbkami, co wpisuje się w temat przewodni wydarzenia. Wraz z tancerzami z Egurrola Dance Studio, Piotrovscy dostarczą widzom spektakularnych emocji, prezentując różnorodne style taneczne​.

Panele dyskusyjne i warsztaty

Maciej Majzner, znany stylista, poprowadzi panele dyskusyjne, podczas których omówi ponadczasowe elementy garderoby i wskaże, jak łączyć style różnych pokoleń. Jednym z tematów jego warsztatów będzie tworzenie kapsułowej szafy, czyli garderoby opartej na kilku uniwersalnych elementach, które pasują do wielu okazji. Dzięki temu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądać modnie i praktycznie, niezależnie od wieku​.

Zakupy w rytmie „Szaleństwa Zakupów”

Manufaktura Fashion Week to nie tylko pokazy i panele, ale także wyjątkowa okazja do zakupów. W ramach ogólnopolskiej akcji „Szaleństwo Zakupów”, uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z atrakcyjnych rabatów w wielu sklepach Manufaktury. Wśród obowiązujących trendów na nadchodzący sezon jesienno-zimowy znajdą się m.in. trencze w musztardowych odcieniach, granatowe kardigany czy bordowe dodatki.

Koncert i spotkanie z Kubą Szmajkowskim

Na zakończenie 19. Manufaktura Fashion Week wystąpi Kuba Szmajkowski – finalista pierwszej edycji „The Voice Kids” i były członek grupy 4Dreamers. Jego koncert będzie zwieńczeniem sobotnich wydarzeń, a po nim fani będą mieli okazję spotkać się z artystą, zrobić pamiątkowe zdjęcie i dowiedzieć się więcej o jego muzycznych planach​.

Moda bez granic wieku

Manufaktura Fashion Week to doskonały przykład, że moda nie zna granic – ani wiekowych, ani pokoleniowych. Starcie stylów Millenialsów i GenZ pokazuje, że każdy może czerpać inspiracje z różnych epok i stylów, tworząc swój własny, niepowtarzalny wizerunek. Wydarzenie łączy pokolenia i zachęca do zabawy modą, podkreślając, że styl to nie tylko ubrania, ale również sposób wyrażania siebie.

Poznaj program 19. Manufaktura Fashion Week

PIĄTEK (18.10) 19:00 | Maciej Majzner – Otwarcie Manufaktura Fashion Week 19:15 | Jarosław Ewert – pokaz kolekcji „Uniesienia” Dominik Żyża – pokaz kolekcji „Nigdy o Tobie nie zapomnę” Jakub Buczyński – pokaz kolekcji cyrkularnej

SOBOTA (19.10) 12:00 | Pokaz mody dziecięcej 12:40 | Maciej Majzner – panel tematyczny: Kapsułowa szafa 13:00 | @Piotrovscy – bitwa na style: Sport 13:30-14:00 | Maciej Majzner – panel tematyczny: A Wy jak wyglądaliście w moim wieku? 14:00 | @Piotrovscy – Meet&Greet 14:00-14:55 | Pokaz kolekcji EDS w wykonaniu tancerzy Egurrola Dance Studio 15:00 | @Piotrovscy – bitwa na style: Trendy Jesieni 15:30 | Maciej Majzner – warsztat: Ponadczasowy Styl – klasyka, która łączy pokolenia 16:00 | Pokaz kolekcji: Moda niezobowiązująca 16.30 | Pokazy: Fryz i Make-Up – B&S i Inglot 17:00 | @Piotrovscy – bitwa na style: Office 17:30 | Mateusz Hładki, Siostry ADiHD Milena i Ilona Krawczyńskie: Dekada 17:00-21:00 | Konkurs – Ramię Szczęścia 18:00 | @Piotrovscy – bitwa na style: Domówka vs Disco 18:00 | Mille vs Zetki – Golden Models 19:00 | Pokaz kolekcji projektantów: Ewert, Żyża, Buczyński 20:00 | Pokaz Bielizny 20:30 | Kuba Szmajkowski – koncert oraz Meet&Greet