Modernizacja Lotniska Chopina. Ma być 30 mln pasażerów rocznie

To już kolejne fabryki

Od 1 stycznia 2025 roku minimalna stawka za godzinę pracy wzrośnie do 30,50 zł brutto

Sklepy w Wigilię. Otwarte zwykle do tej godziny

Lotnisko Chopina: otwarcie zmodernizowanej infrastruktury w 2029 r.

Zgodnie z zaprezentowanym w poniedziałek na konferencji prasowej harmonogramem, koszt modernizacji Lotniska Chopina to 1,6 mld zł, w tym 40 proc. czyli ok. 400 mln zł rezerwy finansowej. Prace projektowe potrwają do 2026 r., prace budowlane zaplanowano na lata 2026–2028, natomiast otwarcie zmodernizowanej infrastruktury planowane jest na sezon Lato 2029.

W ramach modernizacji z 62 do 83 wzrośnie liczba stanowisk postojowych dla samolotów wąskokadłubowych jak Boeing 737 czy Airbus A320, a z 15 do 24 wzrośnie liczba stanowisk dla samolotów szerokokadłubowych, jak Boeing 787 Dreamliner. Całkowita powierzchnia terminala pasażerskiego ma wzrosnąć o 15 proc.

Wszystkie inwestycje będą finansowane z zysków PPL, bez dodatkowego obciążania budżetu państwa – zaznaczył prezes PPL Andrzej Ilków.

Koszt modernizacji lotniska udało się mocno obniżyć. 400 mln zł w rezerwie finansowej

Jak powiedział członek zarządu PPL Adam Sanocki, pierwotny koszt modernizacji Lotniska Okęcie był na poziomie 2,4 mld zł. "Postanowiliśmy dostosować plan modernizacji do realnych potrzeb i udało się nam zoptymalizować te koszty do poziomu 1,6 mld zł" - wyjaśnił Sanocki. Na te koszty składa się trwający już remont płyty postojowej samolotów za 160 mln zł, ok. 1 mld zł na dalszą modernizację portu i 400 mln zł w rezerwie finansowej.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, w 2024 r. zarządzające nim PPL spodziewają się rekordowego ponad 21 mln obsłużonych pasażerów, co stanowi wzrost o ok. 15 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.