Nowy program

MON rusza z programem szkoleń wojskowych. Odpowiedź na zagrożenia i budowanie odporności państwa

W obliczu narastających napięć geopolitycznych i niepewnej sytuacji na wschodniej granicy, Polska podejmuje kroki w celu wzmocnienia swojej obronności. Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, przygotowuje program ochotniczego powszechnego szkolenia wojskowego. Sprawdź, co czeka chętnych do zdobycia wojskowego fachu!