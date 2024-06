Można to zrobić. Paliwo tańsze o 50 gr. Wiemy gdzie. Jest jeden warunek

50 groszy/litr taniej na Circle K. Tylko w tym terminie w wyznaczonych godzinach

Circle K w czwartek 20 czerwca dla dotychczasowych i nowych uczestników programu lojalnościowego EXTRA wprowadzi rabat na paliwa miles® oraz milesPLUS® w wysokości 50 gr/l. To część ogólnoeuropejskiej promocji pod nazwą "Fuel Day".

- W Circle K każdego dnia dokładamy starań, aby życie naszych klientów było łatwiejsze, dlatego po raz kolejny postanowiliśmy im zaoferować ograniczony czasowo, atrakcyjny rabat. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność kierowcom, którzy odwiedzają nasze stacje. W ramach organizacji Circle K ten dzień jest również szczególny. W czasie trwania promocji pracownicy warszawskiego biura, podobnie jak innych w całej Europie, będą obecni na stacjach, aby wesprzeć koleżanki i kolegów z terenu w obsłudze klientów, ale również spotkać się i wspólnie celebrować „Fuel Day” - powiedziała Aleksander Wasiura, dyrektor działu paliw i myjni w Circle K Polska.

Akcja promocyjna w Polsce będzie obowiązywać na blisko 400 stacjach Circle K i będzie trwać tylko w godzinach 14:00-17:00. W promocji bierze blisko 400 stacji Circle K.

Z rabatu skorzystają posiadacze karty lojalnościowej Circle K Extra, ale będą mogli skorzystać z niej także ci, którzy tego dnia zdecydują się na dołączenie do programu. Co więcej te osoby, które 20 czerwca dołączą do programu lojalnościowego dostaną voucher z rabatem na 20 groszy/litr (do maks. 50 litrów)na kolejne tankowanie z kartą EXTRA.

Rabat 50 groszy/litr w godzinach Fuel Day obowiązuje na maksymalnie 50 litrów paliwa.

