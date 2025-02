Musk szuka złota w Fort Knox. Obecna sytuacja na rynku

Elon Musk sprawdzi rezerwy złota w Fort Knox

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver.pl, Grupa GoldenmarkCzy Elon Musk znajdzie złoto w Fort Knox?Elon Musk publicznie zakwestionował, czy rezerwy złota USA rzeczywiście znajdują się w Fort Knox i wynoszą deklarowane 425 miliardów dolarów. W efekcie republikański senator Rand Paul zaprosił do przeprowadzenia audytu tych zasobów. Znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i działań miliarder wyraził chęć transmitowania tego wydarzenia na żywo.

Nowy tydzień, co już powoli staje się tradycją, oznacza nowe all-time high ceny złota. W poniedziałek 24 lutego kruszec bowiem, po raz dwunasty w tym roku, pobił swój historyczny rekord i obecnie ATH wynosi nieco ponad 2956 dolarów amerykańskich za uncję! Z kolei w ubiegłym tygodniu notowania kruszcu wspięły się na historyczne maksima aż dwukrotnie.

Analitycy wskazują na napięcia geopolityczne jako główny czynnik wpływający na notowania kruszcu. Szczególną uwagę zwróciły ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa sugerujące, że Wołodymyr Zełenski powinien przyspieszyć rozmowy pokojowe, gdyż międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy może się wkrótce wyczerpać.

Znaczący wpływ na notowania królewskiego metalu mają również komunikaty amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczące inflacji i stóp procentowych. Według aktualnych prognoz rynkowych w tym roku może dojść zaledwie do jednej obniżki stóp w USA, podczas gdy jeszcze niedawno oczekiwano nawet czterech cięć.

Wahania wokół polityki monetarnej USA oraz niepewność związana z sytuacją geopolityczną sprawiają zatem, że inwestorzy szukają stabilnych form lokowania kapitału. Wzrost wartości złota wynika przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na bezpieczne aktywa w okresach niepewności.

Elon Musk chce audytu złota w Fort KnoxSenator Rand Paul z Kentucky oficjalnie zaprosił Elona Muska do przeprowadzenia inspekcji rezerw amerykańskiego złota w Fort Knox. Zaproszenie pojawiło się po tym, jak Musk wyraził wątpliwości co do rzeczywistej obecności złota wartego 425 miliardów dolarów w rządowym skarbcu.

Ostatni audyt złota w USA miał miejsce niemal pół wieku temu

Kwestia faktycznych rezerw złota USA od lat budzi kontrowersje. Ostatni poważny audyt miał miejsce prawie 50 lat temu, a w obecnej sytuacji ekonomicznej i politycznej temat ten zyskuje na znaczeniu. Jeśli faktycznie doszłoby do publicznego audytu Fort Knox, mogłoby to mieć istotny wpływ na globalne rynki finansowe.

Sam Donald Trump potwierdził plany wizyty w Fort Knox, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu administracji kwestią rezerw złota. Warto zauważyć, że amerykańskie złoto jest wciąż księgowo wyceniane na 42,22 USD za uncję (cena z lat 70.), podczas gdy aktualne notowania wynoszą blisko 3000 USD.

Obserwatorzy rynku spekulują, że jeśli złoto w Fort Knox rzeczywiście istnieje, a jego wartość zostanie przeliczona według aktualnej ceny rynkowej, może to oznaczać gigantyczny zastrzyk finansowy dla USA. Jednak przy obecnym długu publicznym przekraczającym 36 bilionów dolarów, wpływ na gospodarkę może być ograniczony.

Indie stawiają na złoto inwestycyjneW Indiach, znanych z tradycyjnie wysokiego popytu na złotą biżuterię, rosnące ceny spowodowały lekkie zahamowanie tego segmentu rynku. Jednocześnie zauważalny jest wzrost zainteresowania złotem jako formą inwestycji, co potwierdzają najnowsze dane World Gold Council.

Association of Mutual Funds in India (AMFI) odnotowało w styczniu rekordowy napływ netto do funduszy ETF opartych na złocie wynoszący 37,5 mld rupii (około 435 mln USD). To wartość znacznie przewyższająca średnią z ostatnich 12 miesięcy wynoszącą 9,4 mld rupii (112 mln USD).

Również Indyjski Bank Centralny wznowił w styczniu, po grudniowej przerwie, zakupy złota, powiększając rezerwy kraju o 2,8 tony i kontynuując tym samym trend z ubiegłego roku. W 2024 roku Indie były jednym z największych kupców kruszcu na świecie, pod względem przyrostu rezerw złota (73 tony), ustępując jedynie Polsce i Turcji.

Sytuacja w Chinach przedstawia się nieco gorzej - tamtejsze ETF-y złota odnotowały w styczniu odpływ środków (-4,7 tony). Jednocześnie chiński bank centralny kontynuował zakupy, dodając do rezerw 5 ton złota, osiągając poziom 2285 ton, czyli 5,9% całkowitych rezerw kraju. Analitycy przewidują jednak, że popyt na złoto w Chinach wzrośnie.

