Na co Polacy wydaliby 5000 zł od świętego Mikołaja? Zaskakujące odpowiedzi

Na co Polacy wydaliby 5 tys. zł od świętego Mikołaja?

Polki i Polacy zapytani o to, na co wydaliby 5 tys. zł, gdyby otrzymali taką kwotę od świętego Mikołaja, najczęściej wskazywali wyjazd świąteczny (16 proc. badanych). 13 proc. wskazało remont mieszkania, a mniej niż co dziesiąta osoba przeznaczyłaby tę kwotę na zdrowie, np. badania, lub na sprzęt elektroniczny. 8 proc. wydałoby kwotę na sprzęt AGD.

15 proc. badanych wybrałoby "cele finansowe", w tym 8 proc. zaznaczyło, że przeznaczyłoby kwotę na spłatę długów. 7 proc. odpowiedziało, że prezent od świętego Mikołaja wykorzystałoby na nadpłatę kredytu. Jak czytamy, najczęściej były to osoby w wieku 25-34, czyli takie, które mogły niedawno zaciągnąć kredyt hipoteczny.

- Do wydatków podchodzimy bardzo pragmatycznie, jak wynika z deklaracji osób badanych. Prezent w postaci 5 000 zł Polacy najchętniej przeznaczyliby na mały remont mieszkania lub wyjazd świąteczny. Z jednej strony może to świadczyć o tym, że bardziej cenimy poprawę warunków życia codziennego i doświadczenia własne nad dobra materialne. Z drugiej strony, może być to również barometrem naszego statusu – większości badanych wciąż brakuje środków, by zadbać o standardowe potrzeby, takie jak wygodne warunki mieszkaniowe czy odpoczynek - powiedział Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Inne świąteczne priorytety Polaków

Z kolei 4 proc. wskazywało, że wydałoby pieniądze na naprawę/serwis samochodu, podobny odsetek na meble. 3 proc. przeznaczyłoby pieniądze na sprzęt kuchenny (np. air fryer, thermomix), taki sam odsetek przeznaczyłby tę kwotę na potrzebujących, czy na edukację.

2 proc. wskazało urodę (np. zabiegi poprawiające urodę), jak i święta w restauracji/catering świąteczny. 1 proc. wskazało sprzęt sportowy.

Jak czytamy, sprzęt elektroniczny najczęściej wybierali mężczyźni i osoby do 35. roku życia. Remont i wydatki zdrowotne najczęściej osoby w grupie wiekowej powyżej 55 lat.