100 lub 150 mld USD na koncie Buffetta w zależności od indeksów giełdowych. 41 tys. USD nie pożyczy

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie Warren Buffett powiedział córce, która poprosiła go o pożyczkę na remont kuchni, żeby poszła w tej sprawie do banku. Ujawnił to raport Benzinga, firmy zajmującej się dostarczaniem informacji finansowych i rynkowych.

Według amerykańskich źródeł wartość majątku miliardera oscyluje wokół 100 miliardów dolarów i może się zmieniać w zależności od koniunktury na rynkach finansowych oraz inwestycji.

Wzorce i standardy miliardera. Uczy córkę wartości pieniądza

"Jako ojciec, przekazał swoim dzieciom różne wzorce i standardy, ale jest równie surowy, jak każdy inny rodzic o średnich dochodach. Uczy córkę prawdziwej wartości pieniądza" – napisał "The Economic Times", komentując decyzję Buffeta.

Historia córki miliardera zawarta została w filmie dokumentalnym. Kiedy Susan Buffet zwróciła się o pożyczenie 41 tys. dolarów na remont kuchni, ojciec odmówił. Zasugerował, by poszła do banku jak każdy inny, wzięła pożyczkę i zrozumiała lekcję odpowiedzialności finansowej. Córka przyznała, że była trochę zaskoczona odmową. Dodała, że jej ojciec był powszechnie znany z przesadnej oszczędności.

Susan Buffet o dorastaniu w rodzinie miliarderów. Jako posiłek może być sam makaron

Według Susan dorastanie w rodzinie Buffetów związane było z prostotą i oszczędzaniem, bez ekstrawaganckich wydatków. Dostawała kieszonkowe, które wydawała na cukierki lub magazyny, ale nie dostawała dodatkowych pieniędzy. Sam Warren Buffett podobno prowadzi skromny i oszczędny styl życia.

Według Słownika Języka Polskiego, purytanizm to przesadna surowość zasad moralnych i obyczajów.