Lista najbogatszych Polaków 2024. Lider podbił Lidla

- Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów. Dino to także jedna z najszybciej rosnących sieci, pod względem liczby sklepów i wartości sprzedaży, na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Sieć Dino rozwija się dynamicznie – liczba sklepów wzrosła ze 111 na koniec 2010 r. do 2 156 na koniec 2022 r. – w tej informacji ze strony spółki jest zakodowany sposób na zbudowanie miliardowego biznesu. Właściciel tej sieci mógłby być określony jako „polski Bill Gates” jednak unikający mediów. Nie wiadomo o nim praktycznie nic.

Farmaceutyczne imperium, drugie miejsce na liście miliarderów

Drugie miejsce na liście polskich miliarderów zajął Jerzy Starak. Majątek minimalnie mniejszy niż u właściciela sieci Dino. Przejęcie będącej w kryzysie Polpharmy przyczyniło się do zbudowania aktywów wartych 19 mld zł. Pakiet farmaceutyczny wzbogaca powszechnie znana firma Herbapol oraz nieruchomości.

Miliarder numer trzy na liście z dużymi stratami

Trzecie miejsce na liście najbogatszych Polaków, z wynikiem 12 mld zł, zajął Michał Sołowow. Włada pakietem spółek. Do jego imperium zalicza się m.in. Cersanit, firma z branży wyposażenia łazienek. Inwestycje systematycznie się rozszerzają z akcentem na innowacyjne technologie. Jednak w ostatnim czasie wystąpiły ponadprzeciętne trudności, wysokie koszty uzyskania przychodów, spowodowane droższą energią. Najbogatszą kobietą w Polsce, mniej więcej w połowie pierwszej dziesiątki, jest Dominika Kulczyk, z majątkiem wycenianym na 7 mld zł.

Lista "TOP 10" najbogatszych Polaków w 2024 roku

Tomasz Biernacki - 20 mld zł

Jerzy Starak - 19,1 mld zł

Michał Sołowow - 12,2 mld zł

Paweł Marchewka - 8,1 mld zł

Sebastian Kulczyk - 7,5 mld zł

Dominika Kulczyk - 7,1 mld zł

Zbigniew i Mateusz Juroszkowie - 7 mld zł

Zygmunt Solorz - 6,6 mld zł

Łukasz Nosek - 5,9 mld zł

Rafał Brzoska - 5,4 mld zł

„Pieniądze to nie wszystko. Extra". - Robert Szcześniewski Prezes Soonly Finance Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.