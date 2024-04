Tusk ma to z głowy

Dziennik wylicza, że amerykański fundusz Cerberus przejął zrestrukturyzowany VeloBank za nieco ponad 1 mld zł. "Idea Bank został wchłonięty przez Bank Pekao. GetBack, który był przejściowo w portfelu inwestycyjnym Czarneckiego, nie istnieje po jednej z największych afer finansowych. Open Finance, firma pośrednictwa finansowego, jest zaś od 2022 r. w upadłości. Działa za to Getin Holding, którego głównym składnikiem aktywów jest Idea Bank Ukraina. Jego przychody operacyjne netto wyniosły w 2023 r. ok. 207 mln zł, a zysk netto – 27,3 mln zł"- czytamy w "Rzeczpospolitej".

Miliarder nie poddaje się i walczy przy pomocy znanego polityka - Giertycha. Ten, jak przypomina gazeta, pozwał Skarb Państwa na ok. 1,5 mld zł w imieniu Czarneckiego. Dziennik informuje, że zdaniem ekspertów "sprzedaż VeloBanku nie wpłynie na zakończenie roszczeń ze strony Leszka Czarneckiego. Jeśli nie uda mu się przekonać do swoich racji sądów w Polsce, zapewne skieruje się do unijnych trybunałów"- twierdzi gazeta.

Według "Rzeczpospolitej" tarapaty biznesów Czarneckiego wiązały się ze zbyt agresywną strategią, która zakładała szybki wzrost przez sprzedaż kredytów, ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych cechujących się podwyższonym ryzykiem.

