Pierwsze poprawki składki zdrowotnej już w 2025 rok. A w 2026 roku rewolucja

Rząd przyjął zmiany w składce zdrowotnej, które zakładają, że od 2025 roku zmniejszy się podstawa obliczania składki. Do tej pory było to 100 proc. płacy minimalnej, a od przyszłego roku podstawa składki będzie wyliczana na podstawie 75 proc. płacy minimalnej. W efekcie składka zdrowotna w 2025 roku zamiast 419,95 zł wyniesie 314,96 zł, a więc dla wielu przedsiębiorców to nieco ponad 100 zł oszczędności w skali miesiąca.

Jednak znacznie większą zmianą będzie ta, która zostanie wprowadzona dopiero w 2026 roku. Po zmianach osoby rozliczające się według skali podatkowej, podatkiem liniowym, oraz opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej składka zdrowotna będzie wynosić tyle ile w 2025 roku, 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dotyczyć będzie to przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu osiągną dochód do 1,5-krotnośći przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu ustawowego progu, składka wyniesie dodatkowe 4,9 proc. od nadwyżki progu.

Również ryczałtowcy będą mieli obliczaną 9-procentową podstawę składki od 75 proc. płacy minimalnej. W tym wypadku rozwiązanie będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągną w danym miesiącu przychód wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale ubiegłego roku. Po przekroczeniu progu, składka ryczałtowca zostanie dodatkowo podniesiona o 3,5 proc. nadwyżki.

- Osoby, które rozliczają się w formie karty podatkowej oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - wyjaśniał KPRM.

To jednak nie koniec, bo oprócz obniżenia składki zdrowotnej, od 2026 roku uchylona zostanie możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym, co poskutkuje również zmianami w PIT.

Ile przedsiębiorcy oszczędzą dzięki zmianom?

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich przedstawił na X (dawniej Twitter) wstępne szacunku zmian, które wejdą w życie w 2026 roku. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą liczyć na drobne ulgi, jednak w przypadku skali podatkowej i liniowców, im wyższe dochody, tym większe oszczędności ze zmian.

Z kolei ryczałtowcy, którzy osiągają wysokie miesięczne dochody mogą być nawet stratni, dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy zarabiają np. 60 tys. zł miesięcznie. W ich przypadku strata wysokości 246 zł nie powinna być zbytnio odczuwalna. W wyliczeniach przyjęto płacę minimalną na 4666 zł, a przeciętną płacę w gospodarce narodowej na 8673 zł, a przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale na 8508,13 zł.

Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.