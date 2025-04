Najlepsze konta oszczędnościowe kwiecień 2025. Gdzie zyskasz najwięcej?

Portal Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych, które w kwietniu dają najwyższe oprocentowanie. Z opracowania portalu wynika, że większość banków oferujących wysokie oprocentowanie na kontach oszczędnościowych stawia dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z promocyjnej stawki. Najczęściej są to wymogi dotyczące otwarcia konta osobistego, wykonania określonej liczby transakcji kartą, zapewnienia regularnych wpływów na konto lub wyrażenia zgód marketingowych.

Przykładem jest Konto Lokacyjne od BNP Paribas, gdzie oprocentowanie 9,00% jest dostępne po spełnieniu następujących warunków:

Otwarcie konta osobistego z kartą debetową i kartą kredytową.

Wykonanie min. 6 transakcji bezgotówkowych kartą debetową.

Zaksięgowanie wpływów na kwotę min. 1000 zł.

Wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą kredytową.

Jak informuje bankier.pl, przykładowo BOŚ Bank oferuje Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk z oprocentowaniem 8,10% w skali roku, również tylko dla nowych klientów. Stawka obowiązuje do 14 maja br. i dotyczy kapitału nieprzekraczającego 5000 zł. Z kolei w Velo Banku Elastyczne Konto Oszczędnościowe oferuje oprocentowanie 7,50% w skali roku. To kolejna propozycja z warunkiem „tylko dla nowych klientów”. Wymagane jest posiadanie konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonywanie co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem co miesiąc.

Oto zestawienie 3 najlepszych kont oszczędnościowych w kwietniu 2025 roku, wraz z kluczowymi informacjami na temat oprocentowania i warunków dodatkowych:

BNP Paribas Bank Polska – Konto Lokacyjne: Oprocentowanie aż 9,00% w skali roku! (oferta dla nowych klientów, spełnienie warunków). To obecnie najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe na rynku.

BOŚ Bank – Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk: Oprocentowanie 8,10% w skali roku (oferta dla nowych klientów).

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: Oprocentowanie 7,50% w skali roku (oferta dla nowych klientów, spełnienie warunków).

Na końcu zestawienia z oprocentowanie 7,10 % jest Nest Bank. Tu również oferta skierowana jest do nowych klientów. To warunki, do których muszą się zobowiązać:

zapewnienie wpływów w wysokości min. 2000 zł/m-c, wykonanie z niego min. 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł/m-c (do spełnienia w dwóch okresach).

Wybierając konto oszczędnościowe eksperci rynku finansowego radzą, aby zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również na warunki dodatkowe, limity kwotowe i okres obowiązywania promocyjnej stawki.