Bankier.pl regularnie publikuje ranking lokat na 1 miesiąc, prezentując zestawienie najwyżej oprocentowanych depozytów. W zestawieniu uwzględniane są dodatkowe warunki oraz limity kwotowe, a każdy bank może pojawić się tylko raz – z lokatą o najwyższym oprocentowaniu. Przyjrzyjmy się czołówce kwietniowego rankingu.

Lokaty miesięcznie kwiecień 2025. Liderem rankingu Bank Nowy

Na pierwszym miejscu w tabeli króluje lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, oferowana przez Bank Nowy. Jest to propozycja skierowana do nowych klientów, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku depozytowego w tym banku. Atrakcyjna stawka oprocentowania wynosi aż 7% w skali roku. Maksymalna kwota, jaką można ulokować na tej ofercie, to 10 000 zł.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Toyota Bank z Lokatą Plus, oferującą oprocentowanie na poziomie 5,80% w skali roku. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest wcześniejsze otwarcie konta osobistego w banku. Na pojedynczą lokatę można wpłacić do 100 000 zł.

Trzecie miejsce na podium należy do Lokaty Urodzinowej od Banku Millennium. Oprocentowanie wynosi 5,50% w skali roku. Oferta jest dostępna w bankowości mobilnej dla osób, które obchodziły urodziny nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym założeniem lokaty. Podobnie jak w przypadku poprzednich ofert, konieczne jest posiadanie konta osobistego. Limit wpłaty na lokacie to 25 000 zł.

Kwietniowy ranking przyniósł ze sobą nową ofertę – iLokatę od Banku BPS, która weszła do oferty banku 17 marca br. W przypadku lokaty na miesiąc oprocentowanie wynosi 4% w skali roku, co pozwoliło jej uplasować się na szóstym miejscu w rankingu. Większość pozostałych ofert w rankingu zachowała stawki oprocentowania obowiązujące w poprzednim miesiącu. Średnia oprocentowania dla czołowej piątki lokat na 1 miesiąc w kwietniu wynosi 5,61% w skali roku.