Narzeczona Bezosa bryluje w Cannes z pierścionkiem wartym fortunę. Ile kosztował?

Pierścionek wart jest 2-2,5 mln dolarów

Portal People przytacza opinie ekspertów, którzy szacują, że może on mieć od 25 do 30 karatów. Media wyliczają, że może być wart około 2-2,5 mln dol. (8,5-10,5 mln zł)- o czym informuje Business Insider. Portal przypomina, że Lauren Sánchez razem z Bezosem zaangażowana jest w filantropię.

Jak twierdzi Sánchez— Chcesz rozdawać pieniądze i chcesz wiedzieć, że pomagają one ludziom i będą nadal pomagać ludziom i że trafiają we właściwe miejsca — mówiła. — Możesz rozdawać pieniądze w sposób niezaplanowany. Można je po prostu rozdać! Ale my traktujemy to poważnie -cytuje Business Insider.

Jednocześnie portal przypomina, że cztery lata temu najbogatszy wtedy człowiek świata Jeff Bezos wziął rozwód z żoną MacKenzie Bezos, z którą był związany przez 25 lat.

"Bezos ogłosił rozwód z MacKenzie na Twitterze. W związku z tym, od razu pojawiły się spekulacje, jak dużą część majątku pójdzie do podziału. Przy założeniu, że majątek zostałby podzielony równo po połowie, biznesmen zostałby z 68,5 mld dol. Po całej procedurze MacKenzie znalazła się w TOP20 najbogatszych ludzi świata-czytamy w Buisness Insider.

