Najbogatsi ludzie na świecie i w Polsce! Gigantyczne majątki [ZDJĘCIA]

The World's Billionaires to coroczny ranking udokumentowanych wartości netto najbogatszych miliarderów na świecie, opracowywany i publikowany corocznie w marcu przez amerykański magazyn biznesowy Forbes. Lista została po raz pierwszy opublikowana w marcu 1987 r. Lista "The Real Time Billionaires" prezentuje najbogatszych ludzi w czasie rzeczywistym. Kto aktualnie znajduje się na podium?

1.Bernard Arnault - 217,7 mld USD

Francuski biznesmen oraz prezes koncernu LVMH. Jest właścicielem 75 luksusowych marek, w tym Louis Vuitton, Christian Dior i Tiffany. Aktualnie koncern notuje znaczące zyski pomimo trudnych warunków gospodarczych i ekonomicznych.

2. Elon Musk - 192,6 mld USD

Przedsiębiorca, założyciel lub współzałożyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company. Pochodzi z Południowej Afryki, mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor generalny i techniczny w SpaceX, dyrektor generalny i główny architekt w Tesla Inc. W październiku 2022 roku przejął Twittera w transakcji o wartości 44 miliardów dolarów.

3. Jeff Bezos - 120,4 mld USD

Amerykański przedsiębiorca, prezes, dyrektor generalny i przewodniczący zarządu Amazon.com, od 2018 do 2021 roku najbogatszy człowiek świata według rankingu agencji Bloomberg.

4. Larry Ellison - 113,6 mld USD

Amerykański biznesmen, współzałożyciel oraz prezes Oracle Corporation. Jest właścicielem 98% hawajskiej wyspy Lanai, którą kupił w 2012 roku za 300 milionów dolarów.

5. Bill Gates - 107,7 mld USD

Amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft, którego pozostaje indywidualnym udziałowcem z ponad 9 procentami akcji zwykłych.

6. Warren Buffet - 105 mld USD

Amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop. Dyrektor generalny holdingu Berkshire Hathaway, uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. Od lat notowany na liście najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes”.

7. Michael Bloomberg - 94,5 mld USD

Amerykański przedsiębiorca, polityk i filantrop, w latach 2002–2013 burmistrz Nowego Jorku. Jest współzałożycielem, prezesem i większościowym właścicielem agencji prasowej Bloomberg L.P.

8. Carlos Slim Helu - 91,7 mld USD

Meksykański przedsiębiorca, magnat telekomunikacyjny, właściciel Telmexu. Syn emigrantów z Libanu, znany z działań charytatywnych.

9. Larry Page - 89,1 mld USD

Amerykański programista, współtwórca wyszukiwarki internetowej Google Search. Syn Carla Page’a, profesora Stanowego Uniwersytetu w Michigan. Nieprzerwanie od września 1998 jest członkiem zarządu firmy Google LLC.

10. Steve Ballmer - 88,1 mld USD

Amerykański informatyk i przedsiębiorca, były dyrektor generalny przedsiębiorstwa Microsoft. Kawaler Legii Honorowej.

Miliarderzy z Europy. Na liście jest polski akcent

A jak sprawa wygląda w Europie? Wśród europejskich miliarderów z łatwością możemy odnaleźć polski akcent. Kto to taki?

1. Amancio Ortega - 62,5 mld USD

Hiszpański przedsiębiorca, założyciel firmy Zara.

2. Giovanni Ferrero - 34,4 mld USD

Włoski biznesmen i pisarz. Objął kierownictwo firmy cukierniczej Ferrero SpA po śmierci swojego brata Pietro Ferrero w 2011 roku. Najbogatszy człowiek we Włoszech.

3. Stefan Persson - 15,3 mld USD

Szwedzki biznesmen i syn Erlinga Perssona, założyciela firmy odzieżowej Hennes & Mauritz. Od 1982 roku Stefan jest głównym udziałowcem w H&M. Najbogatszy człowiek w Szwecji.

4. Michael Platt - 15,2 mld USD

Michael Edward Platt jest brytyjskim miliarderem zarządzającym funduszem hedgingowym. Jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym BlueCrest Capital Management, trzeciej co do wielkości firmy funduszy hedgingowych w Europie, której był współzałożycielem w 2000 roku.

5. Charlene de Carvalho-Heineken - 15 mld USD

Charlene de Carvalho-Heineken jest holenderską bizneswoman miliarderką i właścicielką 25% udziałów kontrolnych w drugim co do wielkości na świecie przedsiębiorstwie piwowarskim Heineken N.V.

6. Michał Sołowow - 6 mld USD

Polski przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy, największy polski przemysłowiec i inwestor prywatny za granicą, działający m.in. w sektorze chemicznym, podłóg drewnianych, płytek i ceramiki sanitarnej.

7. Rinot Achmetov - 4,3 mld USD

Ukraiński przedsiębiorca i polityk pochodzenia tatarskiego, najbogatszy człowiek na Ukrainie, właściciel klubu piłkarskiego Szachtar Donieck, w latach 2006–2012 deputowany Rady Najwyższej z listy Partii Regionów.

8. Antti Herlin - 3,9 mld USD

Antti Herlin jest fińskim biznesmenem-miliarderem i prezesem fińskiej korporacji KONE, a także najbogatszą osobą w Finlandii - według stanu na maj 2021 r.

9. Thor Bjorgolfson - 2,5 mld USD

Islandzki miliarder i przedsiębiorca, posiadający udziały m.in. w polskiej sieci komórkowej Play i w chilijskiej firmie WOM. Najbogatszy człowiek na Islandii.

