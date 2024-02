Nie zdążysz do lekarza? Lepiej odwołaj wizytę, bo zapłacisz karę

To on zastąpił Obajtka w Orlenie. Kim jest nominat ministra Budki?

Kary za nieodwołanie wizyty u lekarza – tajemnicza petycja z 2023 r.

W lipcu 2023 r. media obiegła informacja o tajemniczej petycji – autor inicjatywy chce karać finansowo niesolidnych pacjentów, którzy nie przychodzą i nie odwołują wizyt, żeby inni pacjenci mieli lepszy dostęp do służy zdrowia.

Wtedy była to informacja z kategorii mało znaczącej sensacji, gdyż ówczesny minister zdrowia wypowiadał się o takich postulatach bardzo sceptycznie. Obecnie cała kwestia powraca jak bumerang, a szanse inicjatywy obecnie wydają się większe niż poł roku temu. Powodem jest „100 konkretów” z czasów kampanii wyborczej.

System odwoływania wizyt – czego chce nowy rząd? Czy petycja trafiła na lepszy klimat?

- Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (SMS-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki – to jeden ze „100 konkretów” ze statusem „niezrealizowany”.

- Wprowadzenie e-rejestracji, takiej prawdziwej, skróci kolejki. Każda wizyta zamówiona, a nie odwołana, to jest jeden pacjent mniej zaopiekowany. Jeśli będzie taki system, to będzie można taką wizytę odwołać. Jestem na etapie analizowania, dlaczego przez lata tego nie zrobiliśmy – to z kolei cytowana przez wp.pl wypowiedź minister zdrowia z początku 2024 r.

Wniosek jest taki, że obecny rząd dostrzega kwestię nieodwołanych wizyt, które blokują dostęp do lekarza innym pacjentom. Pytanie, jak chce ta kwestię rozwiązać.

Kary za nieodwołanie wizyty u lekarza – tajemnicza petycja znów w sejmie

Wspomniana wcześniej inicjatywa znów ujawnia się w sejmie. Tym razem na bardziej zaawansowanym etapie legislacyjnym – ma być rozpatrywana przez sejmową komisję petycji. Ta Informacja póki co może być uważana za „półoficjalną”. Pisze o niej kilka serwisów powołując się na „Fakt”.

Trudno przewidywać, czy tym razem coś z tego powstanie w sejmie, jednak teraz inicjatywa może liczyć na lepszy klimat polityczny. Pozostaje oczekiwać na kolejne informacje z odpowiedzią na pytanie, czy obywatele zaczną wkrótce płacić za nieodwołane wizyty lekarskie.

