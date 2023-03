Nie żyje Masatoshi Ito. Znany miliarder miał 98 lat

Niższe rachunki dla Polaków! Bruksela wzywa rząd PiS do poparcia kluczowej dyrektywy

Nie żyje Masatoshi Ito. Japoński miliarder miał 98 lat

Nie żyje Masatoshi Ito - poinformował Seven & I Holdings. Pochodzący z Japonii miliarder zmarł 10 marca 2023 roku w wieku 98 lat. Przyczyną śmierci był podeszły wiek. Miliarder kojarzony był przede wszystkim z siecią sklepów 7 Eleven. Sklepy tej marki nie występują w Polsce - na całym świecie jest ich aż 83 tys.

"Założycielem przedsiębiorstwa był Joe C. Thompson, który otworzył pierwszy sklep w Dallas w USA w 1927 r. Początkowo sklepy otwarte były od godziny 7 rano do 23 - stąd nazwa. 7 Eleven zawdzięcza swój rozkwit Masatoshi Ito, który, podczas wizyty w USA dostrzegł 7 Eleven i w 1974 roku "zaimportował" sieć do Japonii. Dziś znajduje się tam jedna czwarta sklepów tej marki. Ito przekształcił swoją firmę z małego sklepu odzieżowego w Tokio w korporację o rocznych przychodach przekraczających 28 mld dol. i zatrudniającą ponad 125 tys. pracowników" - informuje Business Insider.

Sukces Masatoshi Ito - ciężka praca i szczęście

"Często jestem pytany, czy odniosłem sukces dzięki ciężkiej pracy, czy po prostu miałem szczęście. Właściwie odpowiedź brzmi: jedno i drugie" - powiedział Masatoshi Ito w wywiadzie cytowanym przez BBC.

w 2022 roku magazyn "Forbes" wyceniał jego majątek na 4,35 mld dol.

