Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Był współzałożyciel Maspexu

Zmarł współzałożyciel Maspexu

Jerzy Kasperczyk zmarł 26 marca w wieku 62 lat. Był jednym ze współzałożycieli wadowickiej firmy Maspex. Ta znana dziś firma powstała w 1990 roku dosłownie w garażu. Założyli ją Jerzy Kasperczyk, Krzysztof Pawiński(prezes firmy), Zdzisław Stuglik, Sławomir Rusinek i Józef Szczur. Obecnie Maspex to jedna z największych polskich firm, do której należą takie marki jak m.in. Tymbark, Łowicz, Kubuś, Krakus, Tiger i Tarczyn.

Jerzy Kasperczyk w 2021 roku znalazł się na Liście 100 Najbogatszych Polaków dwutygodnika „Forbes” z sumą rzędu 1,219 mld zł. Zajął wówczas 52 miejsce. A w 2023 roku magazyn "Forbes" szacował jego majątek na ponad 1,5 mld zł, plasując go na 44. miejscu. Pomimo gigantycznych zarobków, ogromnego sukcesu biznesowego współzałożyciel spożywczego giganta nie udzielał się w mediach.

Maspex to polski gigant branży spożywczej, a także jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Maspex notuje miliardowe przychody i sprzedaje swoje produkty do ponad 70 krajów świata. Są one dostępne na niemal wszystkich kontynentach.

