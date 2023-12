Polski gigant przejmuje kultową czeską markę!

Becherovka, czyli marka kultowego czeskiego, ziołowego likieru trafia w ręce polskiego giganta spożywczego. Maspex przekazał, że oprócz marki stał się właścicielem zakładu produkcyjnego oraz magazynu. Becherovka umocni naszą pozycję w Czechach i na Słowacji.

Obecnie to numer 2 w segmencie likierów ziołowych w Czechach. To, co dla nas bardzo ważne – jest to marka z tradycjami, produkowana nieprzerwanie od 1807 r. - przekazał Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i CEO Grupy Maspex. Dodał, że Becherovka ma też duży potencjał — doskonale wpisuje się w rynkowe trendy m.in. zmiany profilu konsumpcji w kierunku napojów o niższej zawartości alkoholu, eksperymentowania ze smakami oraz premiumizacji — wybierania przez konsumentów produktów wysokiej jakości.

Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio prawie 70 marek, a jej produkty są obecne w ponad 70 krajach na całym świecie. W 2021 roku Maspex podpisał warunkową umowę na zakup polskich aktywów Roust Corporation CEDC International. Dzięki temu przejął takie polskie marki alkoholowe jak Żubrówka, Soplica, Absolwent oraz Bols. Firma rocznie produkuje 1,8 mld litrów soków, nektarów i napojów, 240 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz 150 tys. ton dżemów i przetworów. Przychody ze sprzedaży Maspeksu w 2022 roku wyniosły ponad 14 mld zł.

