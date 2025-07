Jakie są szczegóły porozumienia handlowego USA-UE? Cła, zakupy i inwestycje

Po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Turnberry, Szkocja, świat obiegła wiadomość o zawarciu porozumienia handlowego USA-UE. Trump określił je jako "największą umowę w historii" między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Kluczowym elementem porozumienia jest wprowadzenie 15-procentowego cła na towary z UE eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego, jak zapowiedział amerykański przywódca, UE zobowiązała się do znacznych zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego oraz energii za kwotę 750 mld dolarów. Umowa przewiduje również inwestycje UE w USA o wartości 600 mld dolarów.

Stal i aluminium – bez zmian w taryfach celnych. Co to oznacza?

Mimo zawarcia porozumienia handlowego USA-UE, nie wszystkie kwestie uległy zmianie. Umowa między UE a USA w kwestii stali i aluminium pozostaje niezmieniona. Oznacza to, że oba te surowce sprowadzane z UE do USA nadal będą objęte stawką celną w wysokości 50 proc. Ta decyzja może mieć istotny wpływ na europejskich producentów stali i aluminium, którzy będą musieli liczyć się z wysokimi kosztami eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Wpływ porozumienia handlowego USA-UE na rynek motoryzacyjny i rolnictwo. Co zyskają branże?

Donald Trump zapowiedział, że porozumienie handlowe USA-UE "będzie doskonałe" dla rynku motoryzacyjnego oraz będzie miało duży wpływ na rolnictwo. Szczegóły tych zmian nie są jeszcze znane, ale można się spodziewać, że obniżenie ceł na niektóre produkty rolne i motoryzacyjne może zwiększyć konkurencyjność amerykańskich i europejskich firm na obu rynkach. Większy dostęp do rynków zbytu może przełożyć się na wzrost produkcji i zatrudnienia w tych sektorach.

Cła na półprzewodniki – nowe inwestycje w USA? Co wynika z zapowiedzi?

Po spotkaniu Trumpa z von der Leyen, minister handlu USA Howard Lutnick ogłosił, że za dwa tygodnie zostaną podane wyniki dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa narodowego dotyczącego importu półprzewodników. Dochodzenie to prawdopodobnie doprowadzi do nałożenia ceł na import układów scalonych. Lutnick stwierdził, że dochodzenie było jednym z "głównych powodów", dla których UE dążyła do wynegocjowania szerszego porozumienia handlowego, które "rozwiązałoby wszystkie problemy naraz". Trump zapowiedział, że wiele firm, w tym niektóre z Tajwanu i innych krajów, będzie inwestować w produkcję półprzewodników w Stanach Zjednoczonych, aby uniknąć nowych ceł. To może oznaczać napływ kapitału i tworzenie nowych miejsc pracy w amerykańskim sektorze technologicznym.

