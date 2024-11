Niemiecka sieciówka płaci ponad 10 000 zł! Firma podnosi pensje

Podwyżka zarobków w niemieckiej sieciówce. 10 tys. na start

Sieć dyskontów spożywczych Norma należy do jednej z największych w Niemczech, ma ok.1,5 tys. sklepów. Dyskont, aby zachęcić do pracy nowych kandydatów i jednocześnie utrzymać doświadczonych pracowników, wprowadza duże podwyżki zarobków dla pracowników. Wzrost wynagrodzeń obejmie wszystkich zatrudnionych, w tym osoby na stanowiskach początkowych oraz uczniów zawodu. Norma wprowadza też minimalne wynagrodzenie dla wszystkich pracowników, które od 2025 r. ma przewyższać ustawową płacę minimalną. W przyszłym roku w Niemczech płaca minimalna ma wzrosnąć do 12,82 euro za godzinę. Sieć zagwarantuje swoim pracownikom co najmniej 15 euro na godzinę, czyli równowartość ok. 65 zł. Oznacza to, że początkujący pracownicy będą miesięcznie zarabiać co najmniej 2,4 tys. euro, czyli równowartość ok. 10,4 tys. zł.

Dla porównania - jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kw. tego roku w Polsce wyniosło 8 tys. Płaca minimalna w naszym kraju od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie do 4 tys. 666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - do 30,50 zł.

Jakie są zarobki w polskich dyskontach?

Na start pracownik zatrudniający się w Biedronce na stanowisko sprzedawca-kasjer dostaje od 4 tys. 700 zł do 5 tys. zł brutto miesięcznie. Na podwyżki mogą liczyć po trzech latach pracy. Kierownik sklepu zarabia ok. 6 tys. 700 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie magazyniera w Biedronce na początku waha się od 5 tys. do 5 tys. 350 zł brutto.

W Lidlu początkowe wynagrodzenie wynosi od 4 tys. 750 do 5 tys. 700 zł brutto na miesiąc. Po roku pracy sieć gwarantuje podwyżkę do poziomu 4 tys. 950 — 5 tys. 900 zł brutto. Na kolejną podwyżkę o 200 zł, można liczyć po dwóch latach pracy. Kierownik Lidla dostaje 7 tys. 400 zł brutto.

W Aldi początkujący sprzedawca może zarobić od 4910-5260 zł brutto. Po dwóch latach pensje rosną do przedziału 5310-5660 zł brutto. Kierownik sklepu otrzymuje od 7 do 7600 zł brutto.Dino proponuje kasjerom-sprzedawcom około 4300 zł brutto, co odpowiada minimalnej krajowej. Wynagrodzenie na rękę to niecałe 3300 zł.