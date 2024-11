i Autor: Hubert Hardy/REPORTER, SHUTTERSTOCK komisja wojskowa

Prawo

Nieobecność na kwalifikacji wojskowej. Jaka grozi grzywna?

W styczniu 2025 r. 230 tys. osób dostanie wezwanie przed wojskową komisję lekarską. W jej trakcie przyznana zostanie jedna z czterech kategorii wojskowych: A, B, D oraz E. Odpowiednie pismo, które obliguje do stawienia się przed komisją wojskową, powinno zostać dostarczone najpóźniej na 7 dni przed terminem kwalifikacji. Kwalifikacja wojskowa 2025 ma odbyć się od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Oznacza to, że do końca stycznia 2025 r. wszystkie 230 tys. osób, które czeka kwalifikacja wojskowa, dostaną wezwanie. A co grozi za nieusprawiedliwione niestawiennictwo?