Niepokojące wieści od ministra finansów. Spadają szanse na kredyt 0 proc.

Kredyt 0 proc. na mieszkanie zagrożony? Minister finansów odpowiada na słowa Hołowni

- Jak Szymon Hołownia stwierdzi, że jego partia nie poprze kredytu 0 proc., to szanse, że ten projekt uda się wdrożyć radyklanie spadają [...] kredyt 0 proc. jest to projekt ministerstwa rozwoju, wciąż trwają nad nim prace i najpewniej będzie on realizowany - stwierdził minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Radiem Zet.

Minister nawiązywał do słów marszałka Sejmu podczas wystąpienia poświęconego wizji rozwoju gospodarczego Polski stwierdził, że potrzebna jest transformacja mieszkalnictwa. Hołownia dodał, że "80 proc. nowych mieszkań powstaje tylko w 20 proc. gmin", a programy pokroju "Bezpiecznego Kredytu" doprowadziły do wzrostu cen mieszkań w Polsce.

- To oznacza także sprzeciw dla Kredytu 0 proc. Polska 2050 nie poprze tego pomysłu - mówił marszałek Sejmu.

Swoje obiekcje ma również drugi koalicjant KO, czyli Lewica. Ugrupowanie chciałoby żeby zamiast dopłat do kredytów funkcjonowało finansowane przez państwo budowy tanich mieszkań komunalnych.

Minister finansów podkreślił, że powinno zostać wypracowane rozwiązanie systemowe, aby w Polsce powstawało więcej mieszkań. Jak zaznaczył, ilość nieruchomości na rynku wpływa na ich cenę.

Kredyt mieszkaniowy na "#naStart", czyli pomysł Koalicji Obywatelskiej na program mieszkaniowy

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym "#naStart" został opublikowany w kwietniu 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Z założeń projektu wynika, że osoby i rodziny mieszczące się w limicie dochodowym będą mogły otrzymać kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem. Jak wynika z założeń MRiT limity dochodowe dla gospodarstw jednoosobowych mają wynieść 10 tys. zł brutto, dla dwuosobowych - 18 tys. zł brutto, trzyosobowych - 23 tys. zł brutto, czteroosobowych - 28 tys. zł brutto, a pięcioosobowych - 33 tys. zł brutto.

Projekt obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych.

