Nietypowy komunikat Biedronki. Po zakupach klienci słyszą takie słowa

Nowe udogodnienie dla klientów Biedronki

Po zapłaceniu za zakupy, klienci Biedronki mogą usłyszeć specjalny komunikat dotyczący paragonów. Zamiast tradycyjnego paragonu mogą otrzymać paragon w wersji cyfrowej. Usługa jest dostępna tylko dla posiadaczy aplikacji Biedronka lub karty Moja Biedronka. Aby otrzymać cyfrowe potwierdzenie dokonania zakupów należy wybrać odpowiednią opcję w aplikacji lub na koncie klienta. Taki cyfrowy paragon jest równoważny z tym papierowym, a po zakupach klienci otrzymują go w aplikacji i na koncie użytkownika na stronie internetowej Biedronki, nie dostają wydruku.

Cyfrowe paragony w sklepach Biedronki

Jak podaje dyskont - jeśli wszyscy klienci, którzy posiadają kartę Moja Biedronka lub aplikację Biedronka, skorzystają z opcji wydawania cyfrowego paragonu, w skali roku dyskont zaoszczędzi 75 tys. kilometrów taśmy standardowo umieszczanej w kasach. Biedronka w pierwszej kolejności uruchomiła funkcję w 1700 sklepach.Aby e-paragon został wydany, urządzenia drukujące paragony muszą mieć dostęp do internetu, by przekazać informacje o zakupach w odpowiednie miejsce. "Starsze drukarki klientom z aktywną usługą e-paragon po prostu wydrukują tradycyjny paragon fiskalny" - podała Biedronka w komunikacie.

Jak włączyć e-paragon w Biedronce?

Aby skorzystać z cyfrowych paragonów podczas zakupów, musisz wybrać odpowiednią opcję w aplikacji Biedronka lub dokonać zmian w opcjach konta klienta na stronie internetowej Biedronki. By skorzystać z funkcjonalności z aplikacją Biedronka, konieczne jest jej zaktualizowanie do wersji 2.8.0. Następnie trzeba wykonać kilka kroków, by zatwierdzić nową usługę:

* Uruchom aplikację Biedronka i wybierz zakładkę Więcej,

* Następnie wybierz Ustawienia konta, Zarządzanie kontem i E-paragon,

* Cyfrowe paragony będą przechowywane w zakładce Historia transakcji.

Każdy e-paragon jest równoważny standardowemu wydrukowi z kasy fiskalnej. Możemy na jego podstawie na przykład dochodzić zwrotu środków czy gwarancji po zakupach. E-paragon z Biedronki przechowywany na koncie użytkownika jest przez 3 lata, a jeśli trzeba, można go wydrukować.