Zawyżone ceny rachunków za prąd. Sprawdź, jak się odwołać

Nowa maksymalna cena od lipca tego roku, za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wynosi 500 zł za MWh netto, niezależnie od zużycia. Jeśli przekracza tą kwotę, oznacza to, że był on oparty o prognozy. Paulina Hennig-Kloska minister klimatu i środowiska, zaleca wtedy kontakt z dostawcą energii.

- Jeśli ktoś na rachunku za prąd ma cenę wyższą niż 500 zł za MWh, to znaczy, że ma rachunek oparty na prognozie i powinien dostać korektę. Jeśli komuś jednak przypada data płatności, może udać się do najbliższego punktu i skorygować opłatę. Obowiązek jednak leży po stronie dostawcy -podkreśla Hennig- Kloska.

We wniosku należy podać swoje:

dane osobowe

numer faktury/korekty oraz

wskazać numer bankowy, na który ma być przelana różnica w rachunku.

Firmy energetyczne mają jednak różne polityki co do korekt cen. W jednych nadpłata będzie uwzględniona w kolejnym rachunku, w innych należy indywidualnie starać się o korektę.

„Co proponują klientom dostawcy prądu:”

· Tauron, wniosek o korektę rachunku za prąd można złożyć online w aplikacji Mój Tauron, telefonicznie pod numerem 32 606 0 606 lub w punktach obsługi klienta;

· PGE Obrót skoryguje ceny w fakturach rozliczeniowych i w takim rozliczeniu uwzględni nadpłacone środki;

· E.ON Polska korekta cen za energię będzie wprowadzona na etapie wystawienia faktury rozliczeniowej za realne zużycie;

· Enea nie planuje automatycznej korekty, o zmianę rozliczenia trzeba będzie wystąpić indywidualnie.

Warto przypomnieć, że najbardziej potrzebujący mogą składać wnioski o bon energetyczny od 1 sierpnia do 30 września. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie.Wsparcie wyniesie 300 zł dla jednoosobowych gospodarstw, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych, a dla sześcioosobowych i większych 600 zł. Jeśli gospodarstwo używa elektrycznego źródła ogrzewania, bon wzrośnie o 100 proc., wynosząc od 600 do 1200 zł.

Obecne mechanizmy pomocowe będą obowiązywać do końca 2024 roku. Minister Hennig-Kloska 3 lipca powiedziała w Tok FM, że gospodarstwa domowe powinny być objęte ustawową ochroną również w przyszłym roku. W projekcji finansowej do budżetu na 2025 r. uwzględniono przedłużenie tej ustawy, lecz decyzja należy do rządu.

Spółki energetyczne mają obowiązek stosować się do obowiązującego prawa i poinformować odbiorców o aktualnych prognozach. Zwróciłam się do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Regulacji Energetyki, by podjąć działania i skorygować rachunki. - Paulina Hennig-Kloska, 3 lipca 2024