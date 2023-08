Nieziemskie promocje w Biedronce! Olej za 5 zł, lody za 1 zł, awokado za darmo! [WIDEO]

Budżet na 2024 rok... bez tarczy antyinflacyjnej? Co na to rząd?

Nie tylko mega promocje zachęcają do zakupów w Biedronce. Po raz kolejny w sklepach sieci szaleje gang pluszaków, tym razem są to Mocniaki. Przy zakupach za wydane pieniądze dostaniemy naklejki, które można wymienić na maskotki. W ofercie Biedronki nie brakuje hitów. Do 2 września filet z piersi kurczaka kupimy za17,99 zł/kg. W promocji mamy też chude mięso mielone z szynki – 6,99 zł/500 g (cena przy zakupie 2 opakowań), kiełbasę śląską Morliny w cenie 9,90 zł/kg oraz parówki Krakus (z szynki lub z piersi kurczaka) za 3,79 zł/200 g, jeśli kupimy 2 opakowania. W super cenie jest olej rzepakowy Wyborny. Litrowa butelka kosztuje tylko 4,99 zł, przy zakupie 2 szt. Limit dzienny 4 butelki na kartę Moja Biedronka. Warto też kupić dwa produkty marki Delikate: serek puszysty lub serek śmietankowy. Za sztukę zapłacimy wtedy tylko 2,69 zł. Tańszy jest napój mleczny Mullermilch – 2,79 zł i serek mascarpone – 5,19 zł. Tu też trzeba kupić 2 opakowania.

Promocje na owoce i warzywa w Biedronce

Sezonowe owoce i warzywa w Biedronce są wyjątkowo tanie. Wczesne polskie jabłka kosztują tylko 1,99 zł/kg, arbuz - zł/kg, cytryny – 5,99 zł. Za darmo dostaniemy awokado Hass i kolby kukurydzy. Na te produkty mamy promocję 1+1 gratis.

Pizza i sosy za połowę ceny w Biedronce

Wszystkie chłodzone pizze i calzone Donatello, drugi tańszy produkt kupimy 50 proc. taniej. Rodzaje możemy dowolnie mieszać. Przy zakupie dwóch dowolnych sosów Pudliszki, za jeden słoik zapłacimy 5,79 zł.

Biedronka - lody za 1 zł, wafelki za darmo

Wszystkie lody familijne Marletto, 900 ml, drugi dowolny produkt kosztuje tylko 1 zł. W promocji mamy też legendarne czekolady Wawel za 2,99 zł (cena przy zakupie 2 dowolnych tabliczek). A za darmo dostaniemy baton Kit Kat i wafelek WW – dzięki promocji 3+1 gratis.

