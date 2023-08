PKP obniża ceny biletów nawet o 239 zł! Na tych odcinkach będzie taniej

Zwolnienia z pracy, emerytury i podatki. Co zmieni się w prawie od września?

PKP - ceny biletów mocno w dół

PKP Intercity wchodzi w nowy rok szkolny z dużymi obniżkami cen biletów miesięcznych. W ten sposób narodowy przewoźnik chce zachęcić kolejnych pasażerów do wybierania najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jakim jest kolej. Aby zachęcić podróżnych do korzystania ze swoich usług, PKP Intercity postanowiło na 20 trasach uatrakcyjnić ceny biletów okresowych. W efekcie wprowadzono obniżki na 930 odcinkach. Blisko połowa z nich to obniżki między 20 zł a 239 zł. W kolejnych miesiącach będzie obserwowany wpływ obniżki na wzrost liczby pasażerów.

Nawet 50 proc. obniżki w 10 województwach

Zakres obniżek jest bardzo szeroki. Wynosi od 1 zł do 239 zł i zależy od dotychczasowych cen oraz poziomu wypełnienia składów na wybranych trasach. Z nowych cen najbardziej ucieszą się mieszkańcy województwa pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, gdzie obniżki biletów sięgną nawet 60 proc. na niektórych odcinkach. Z kolei pasażerowie dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego będą mogli liczyć na obniżki przekraczające 50 proc. Obniżka ma znacząco zwiększyć zainteresowanie pasażerów nową ofertą i wypełnić składy, szczególnie w dni pracujące, kiedy pasażerów jest zwykle mniej.

Zniżki powyżej 100 zł na 190 odcinkach

Na 190 odcinkach PKP Intercity skala obniżki biletów waha się między 100 a 239 zł, a w przypadku 206 odcinków upusty wyniosą między 50 a 99 zł. Na największą kwotową obniżkę będą mogli liczyć pasażerowie podróżujący na trasie Słupsk – Trójmiasto. Zapłacą oni za bilet miesięczny aż o 239 zł mniej. Wysokie upusty wprowadzono także na trasach: Rzeszów Główny - Przemyśl, gdzie cena biletu spadła o 146 zł, Skarżysko Kamienna - Kielce, ze zniżką na poziomie 117 zł, czy Olsztyn Główny – Toruń z upustem rzędu 115 zł. Największy procentowy spadek ceny biletu miesięcznego objął odcinek Skarżysko Kamienna – Suchedniów, gdzie obniżka sięgnie 69 proc., co w przeliczeniu na kwotę daje 184 zł obniżki.

i Autor: Materiały prasowe

QUIZ PRL. Tajemnice Fiata 126p. Pamiętasz podróże kultowym autem? Pytanie 1 z 10 Aby uruchomić szwankujący silnik malucha najczęściej: używano kija do podkręcenia rozrusznika używano kija do rozpędzania gapiów używano marchewki Dalej