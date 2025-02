Niższe ceny prądu. Resort klimatu proponuje zmiany

Niższe ceny prądu dla przedsiębiorców

Mikro-, mali- lub średni przedsiębiorcy do końca 2024 roku mogli nabywać energię elektryczną według stawki 693 zł/MWh. Stawka 693zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy, powinni złożyć u swojego sprzedawcy energii informację o udzielonej pomocy, aby uniknąć konieczności zwrotu wsparcia.

Osoby, które skorzystały ze wsparcia w postaci niższych cen energii, powinny do 28 lutego 2025 złożyć stosowne oświadczenie. Ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało w komunikacie, że pracuje nad wydłużeniem terminu na składanie informacji przez przedsiębiorców, którzy skorzystali z mechanizmu tzw. ceny maksymalnej.

"Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali ze wsparcia w postaci niższych cen energii, do końca lutego powinni złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii. Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, który obawiają się, że nie zdążą złożyć wniosku w terminie. Będziemy proponować przedłużenie tego terminu do połowy roku" - napisała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Co musisz zrobić, aby utrzymać cenę maksymalną?

Jak informuje w komunikacie Tauron, cena maksymalna w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy mają status:

* małego lub średniego przedsiębiorstwa - stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie,

* mikroprzedsiębiorstwa - stanowi pomoc publiczną.

Aby utrzymać cenę maksymalną trzeba przekazać informację o otrzymanej do tej pory pomocy do 28 lutego, ale termin będzie przedłużony do połowy roku. Jak podaje Tauron - jeśli spółka nie dostanie takiego oświadczenia, to do faktur zostanie doliczona różnica pomiędzy ceną maksymalną a ceną, która wynika z umowy w rozliczeniach od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Doliczone zostaną też odsetki ustawowe.Wartość udzielonej pomocy publicznej, pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, Tauron sprawdzi na podstawie złożonej przez odbiorcę informacji.

