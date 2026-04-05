Od 2026 roku legitymacja emeryta-rencisty zyska nowoczesne zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowy dokument będzie wykonany z tworzywa PCV i pokryty jednostronną laminacją. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już projekt rozporządzenia. Zmiany mają chronić seniorów i dostosować kartę do współczesnych standardów dokumentów publicznych.

Stara legitymacja nie traci ważności z dniem 12 lipca 2026 roku

z dniem 12 lipca 2026 roku Nowi emeryci po tej dacie dostaną nowy wzór automatycznie

ZUS wyda na nowe legitymacje prawie 4,6 mln zł w ciągu dekady

w ciągu dekady Karta nadal uprawnia do tych samych zniżek i ulg co dotychczas

Dlaczego ZUS zmienia wzór legitymacji emeryta-rencisty?

Dotychczasowe karty nie spełniały rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. Zostały zakwalifikowane do trzeciej kategorii dokumentów publicznych – obok prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Oznacza to, że ich forma i zabezpieczenia mają prawne znaczenie.

Nowy dokument będzie trudniejszy do podrobienia. Otrzyma laminację i nowoczesne zabezpieczenia zgodne z wymogami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie drugiej karty znajdzie się też skrót „LER" zapisany alfabetem Braille'a.

Kto musi wymienić legitymację emeryta w 2026 roku?

To najważniejsze pytanie dla seniorów. Odpowiedź jest prosta – większość obecnych emerytów nie musi nic robić.

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty otrzymają:

Nowi emeryci i renciści – czyli osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia po 12 lipca 2026 roku

– czyli osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia po 12 lipca 2026 roku Osoby, które zgubią lub zniszczą kartę – duplikat zostanie wydany już w nowym wzorze

Obecni posiadacze legitymacji mogą spokojnie czekać. Stare karty zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Nie ma obowiązku wymiany.

Co ważne – ZUS do 12 lipca 2026 roku może nadal wydawać legitymacje w dotychczasowym wzorze, jeśli posiada zapasy wcześniej zamówionych dokumentów.

Ile ZUS wyda na nowe legitymacje emeryta-rencisty?

Koszty zmian są konkretne. W ciągu najbliższych dziesięciu lat ZUS przeznaczy na produkcję nowych blankietów prawie 4,6 mln zł. Już w pierwszym roku wdrożenia wydatki wzrosną o ponad 330 tys. zł. To efekt zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń i laminacji.

Skala wydawania legitymacji jest ogromna. W 2024 roku ZUS wydał ponad 356 tysięcy plastikowych kart. W 2025 roku co miesiąc trafiało do seniorów średnio ponad 31 tysięcy nowych dokumentów.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty po zmianach?

Lista przywilejów pozostaje bez zmian. Nowa legitymacja nadal potwierdza prawo do:

zniżek na przejazdy komunikacją miejską i podmiejską

ulg w sanatoriach i placówkach leczniczych

zwolnienia z abonamentu RTV (dla uprawnionych osób)

korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Seniorzy, którzy mają ważną legitymację i nie planują jej wymiany, nie muszą podejmować żadnych działań. Zmiany dotkną przede wszystkim tych, którzy przejdą na emeryturę lub rentę po 12 lipca 2026 roku.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (nr z wykazu 93) – etap konsultacji społecznych.