Od 1 stycznia 2026 r. lista leków refundowanych powiększy się o 24 nowe terapie, a 585 dotychczasowych refundacji zostanie kontynuowanych.

Zmiany obejmują kluczowe leki onkologiczne (np. Kadcyla, Venclyxto) oraz terapie chorób rzadkich (np. Spinraza w SMA), a także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych.

Wśród nowych terapii nieonkologicznych znajdą się leki na SMA (rysdyplam), nocną napadową hemoglobinurię (iptakopan) i wrodzoną zakrzepową plamicę małopłytkową (Adzynma).

Wydatki na refundację wzrosły z 8 mld zł w 2023 r. do niemal 13 mld zł w 2025 r., co świadczy o stabilności systemu i braku planów ograniczeń darmowych leków dla dzieci i seniorów.

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2026 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w wykazie leków refundowanych, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Jak poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, lista obejmie 24 nowe terapie, a jednocześnie resort wydał 585 decyzji o kontynuacji refundacji. Oznacza to utrzymanie dostępu do wielu kosztownych metod leczenia, w szczególności w onkologii oraz chorobach rzadkich.

Wiceminister podkreśliła, że kontynuacja refundacji nie jest wyłącznie formalnością, lecz każdorazowo nową decyzją dotyczącą wysokokosztowych terapii. „Kontynuacja refundacji nie jest technicznym procesem, ale to nowa decyzja o wysokokosztowych terapiach onkologicznych i chorobach rzadkich”.

Refundacja leków onkologicznych i chorób rzadkich

Na liście pozostaną m.in. terapie takie jak Kadcyla w raku piersi, Spinraza w SMA, Venclyxto w białaczce limfocytowej czy Nexviadyme w chorobie Pompego. Od 2026 r. refundacją objęte będą także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych, m.in. midazolam, lewodopa z karbidopą w chorobie Parkinsona oraz bromek glikopironium w POChP.

W obszarze onkologii na liście pojawią się m.in. epkorytamab, brentuksymab vedotin, tislelizumab (kilka wskazań) oraz erybulina w leczeniu zaawansowanego raka piersi.

Nowe terapie nieonkologiczne w refundacji

Wśród terapii nieonkologicznych znalazły się m.in. rysdyplam w nowej postaci dla pacjentów z SMA, iptakopan w nocnej napadowej hemoglobinurii oraz rADAMTS13 (Adzynma) – pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza w wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej. Refundowane będą także berotralstat, bimekizumab oraz sotatercept w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Polityka lekowa i darmowe leki

Resort zdrowia nie planuje ograniczeń w programie darmowych leków dla dzieci i seniorów. „Listy muszą być kształtowane w sposób mądry i sensowny” – zaznaczyła Katarzyna Kacperczyk, zapowiadając jednocześnie analizę ich struktury oraz kampanię edukacyjną dotyczącą racjonalnego stosowania leków. Według danych MZ, wydatki na refundację nowych terapii wzrosły z 8 mld zł w 2023 r. do blisko 13 mld zł w 2025 r., co – jak podkreśla resort – potwierdza stabilność systemu finansowania ochrony zdrowia.

