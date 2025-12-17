Zakopane oferuje wyjątkowe Wigilie z góralskim akcentem, kusząc tradycyjnymi potrawami, występami kapel i kuligami.

Ceny wigilijnych kolacji w Zakopanem są wysokie, sięgając nawet 650 zł od osoby dorosłej, a dla rodziny z dwójką nastolatków to wydatek rzędu 2,6 tys. zł.

Pomimo wysokich kosztów, zainteresowanie świątecznymi ofertami w Zakopanem jest ogromne, a wiele miejsc wyprzedaje się na długo przed świętami.

Zakopane to najdroższy kierunek na święta i Sylwestra w Polsce, ze średnią ceną noclegu ok. 136 zł/osobę w Boże Narodzenie i 155 zł/osobę w Sylwestra.

Zakopiańska Wigilia – magia świąt z góralskim akcentem

Okres świąteczny w Zakopanem od lat przyciąga rzesze turystów pragnących spędzić Boże Narodzenie w malowniczej scenerii polskich gór. Oprócz urokliwych krajobrazów i zimowych atrakcji, na gości czekają wyjątkowe kolacje wigilijne, oferujące bogactwo regionalnych smaków i góralskiej gościnności. Jak donosi portal dziennika "Fakt", górale przygotowują dla turystów nie tylko tradycyjne potrawy, ale także liczne atrakcje, takie jak kuligi z pochodniami czy występy kapel góralskich, tworząc niezapomnianą atmosferę świąt.

Cena wigilijnej uczty w górach

Jednak za tę wyjątkową atmosferę trzeba słono zapłacić. W zakopiańskich karczmach cena wieczerzy wigilijnej potrafi sięgnąć nawet 650 zł od osoby dorosłej. Co otrzymujemy w zamian? Menu, jak czytamy we wspomnianym artykule, obejmuje zarówno klasyczne potrawy wigilijne, takie jak barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy sałatka jarzynowa, jak i bardziej wykwintne propozycje, takie jak kawior czy stek z halibuta. Niektóre lokale oferują również dodatkowe atrakcje, np. godzinną oprawę muzyczną w wykonaniu kapeli góralskiej, co niewątpliwie podnosi atrakcyjność oferty.

Dla rodzin z dziećmi koszty udziału w takiej kolacji mogą być naprawdę spore. Przykładowo, rodzina z dwójką nastolatków musi liczyć się z wydatkiem rzędu 2,6 tys. zł. Ceny dla dzieci do dziesięciu lat są zazwyczaj niższe i wynoszą około 300 zł, natomiast najmłodsze dzieci do trzech lat mogą uczestniczyć w wieczerzy bezpłatnie – informuje portal fakt.pl.

Rosnąca popularność Zakopanego

Inne popularne miejsca w Zakopanem, takie jak restauracje zlokalizowane przy słynnych Krupówkach, również przygotowują uroczyste kolacje wigilijne. Ceny w tych lokalach oscylują wokół 569 zł od osoby, a menu jest równie bogate i różnorodne. Goście mogą skosztować pieczonego pstrąga, sernika z jagodami, lokalnych serów i innych regionalnych specjałów. Dodatkowo, każdy uczestnik kolacji otrzymuje drobny upominek, co stanowi miły akcent i dodaje świątecznego klimatu.

Pomimo stosunkowo wysokich cen, zainteresowanie wigilijnymi kolacjami w Zakopanem jest bardzo duże. Wiele miejsc wyprzedaje swoje oferty na długo przed świętami, co świadczy o ogromnej popularności tego kierunku wśród turystów. Zakopiańska oferta wigilijna to niewątpliwie doskonała okazja, aby spędzić święta w wyjątkowej atmosferze, z dala od codziennych obowiązków i w otoczeniu pięknej, górskiej przyrody.

Trendy w turystyce świątecznej

Analiza danych serwisu Nocowanie.pl potwierdza, że Polacy coraz wcześniej planują zimowe wyjazdy na Boże Narodzenie. Mimo rosnących cen, zwłaszcza w okresie sylwestrowym, zainteresowanie wypoczynkiem w górach i nad morzem pozostaje bardzo wysokie, a popularne kierunki turystyczne szybko się wyprzedają.

Średnia cena za osobę za dobę w najchętniej wyszukiwanych kierunkach wyniosła 128,82 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 118,39 zł. Ten wzrost o około 8 proc. odzwierciedla rosnące zainteresowanie obiektami o podwyższonym standardzie, które zapewniają gościom prywatność, dodatkowe udogodnienia i możliwość celebrowania zimy na własnych zasadach.

Wśród najpopularniejszych miejsc sezonu dominują kurorty górskie. Najdroższe noclegi w okresie świątecznym są obecnie dostępne w Zakopanem, gdzie średnia cena sięga około 136 zł za osobę za noc. Na kolejnych miejscach plasują się Wisła (125 zł) oraz Kościelisko (114 zł). Najkorzystniejsze oferty można znaleźć natomiast w Bukowinie Tatrzańskiej (ok. 88 zł), Białce Tatrzańskiej (95 zł) oraz Krakowie (ok. 72 zł).

Sylwester w górach – Zakopane liderem cenowym

Dane Nocowanie.pl wskazują również, że Polacy coraz chętniej spędzają Sylwestra w popularnych kurortach i miastach turystycznych. Średnie ceny za osobę za noc w TOP10 miejscowościach wahają się od około 111 do 155 zł. Najdroższe noclegi dostępne są w Zakopanem (155 zł) i Kościelisku (156 zł), a najtańsze w Krakowie (111 zł) oraz Białce Tatrzańskiej (118 zł).

Podsumowując, Zakopane pozostaje jednym z najpopularniejszych i najdroższych kierunków turystycznych w Polsce, zarówno na święta Bożego Narodzenia, jak i na Sylwestra. Mimo wysokich cen, zainteresowanie tym regionem nie słabnie, a turyści są gotowi zapłacić więcej za wyjątkową atmosferę, góralską gościnność i niezapomniane wrażenia.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15