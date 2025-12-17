Wydatki świąteczne vs. emerytura: Polacy planują wydać na Boże Narodzenie średnio 1387 zł, ale dla wielu emerytów, z minimalną emeryturą ok. 1710 zł "na rękę", to ogromne obciążenie, często zmuszające do rezygnacji z części tradycyjnych wydatków.

Wzrost kosztów życia: Mimo spowolnienia inflacji, seniorzy odczuwają wzrost cen usług (o 5,6%) i towarów (o 1,7%), szczególnie w zakresie opłat za mieszkanie, media, opiekę zdrowotną i leki, co sprawia, że codzienne życie jest trudniejsze niż święta.

Rosnące ubóstwo i zadłużenie: Prawie 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a 41,3% gospodarstw domowych poniżej minimum socjalnego; seniorzy stanowią znaczną część zadłużonych (370 tys. osób), z łącznym długiem ok. 12 mld zł, zaciąganym na bieżące potrzeby, a nie "ponad stan".

Jak pomóc seniorom: Artykuł zachęca do wsparcia materialnego i społecznego, np. poprzez ufundowanie "zawieszonego obiadu", zaproszenie samotnego sąsiada, zakupy, czy zaangażowanie w akcje takie jak Szlachetna Paczka, która w 2024 roku pomogła ponad 17 tys. rodzinom

Ile kosztują święta, a ile wynosi minimalna emerytura?

Grudzień to tradycyjnie czas wzmożonych wydatków, jednak dla wielu seniorów domknięcie świątecznego budżetu graniczy z cudem. Z najnowszego Barometru Providenta wynika, że Polacy planują przeznaczyć na organizację Bożego Narodzenia w 2025 roku średnio 1387 zł. Choć kwota ta jest niższa niż rok wcześniej, nie świadczy to o poprawie sytuacji, a raczej o konieczności zaciskania pasa. Prawie połowa badanych (45,1 proc.) deklaruje, że będzie szukać najtańszych produktów, a kolejne 15 proc. będzie musiało zrezygnować z części tradycyjnych wydatków. Minimalna emerytura po marcowej waloryzacji w 2025 r. to ok. 1710 zł „na rękę”, co w zderzeniu z planowanymi wydatkami na Boże Narodzenie (średnio 1387 zł) pokazuje, jak trudna jest sytuacja finansowa emerytów. Organizacja świąt może pochłonąć niemal całe miesięczne świadczenie, nie zostawiając środków na opłaty, leki czy codzienne zakupy.

Dlaczego zadłużenie seniorów w Polsce rośnie?

Problem finansowy seniorów nie ogranicza się do okresu świątecznego. Jak podkreśla Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM, codzienne wyzwania są znacznie poważniejsze. – Wśród naszych klientów dylematy nie dotyczą kupowania prezentów (...). Problemem jest coś innego: jak pogodzić codzienne koszty życia, rosnące ceny żywności i leków oraz wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego – mówi ekspert. Potwierdzają to twarde dane. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów, łączne zaległości emerytów w 2025 r. wynoszą 5,65 mld zł, a rosnące zadłużenie seniorów jest efektem nie życia ponad stan, a konieczności łatania bieżących potrzeb. Jak wylicza BIG InfoMonitor, zadłużonych jest już około 370 tys. seniorów, a ich łączny dług sięga 12 mld zł. Jak dodaje Majkowski, są to zobowiązania zaciągane na opłacenie rachunków, zakup opału czy uregulowanie zaległego czynszu.

Jak realnie pomóc seniorom nie tylko od święta?

Statystyki ubóstwa przedstawione w raporcie „Biedańsk” Szlachetnej Paczki są alarmujące – w skrajnym ubóstwie żyje niemal 2 mln Polaków, a wśród nich kilkaset tysięcy seniorów. Pomoc jest potrzebna tu i teraz. Inicjatywy takie jak Szlachetna Paczka czy lokalne akcje, np. spotkania świąteczne organizowane przez Fundusz Hipoteczny DOM dla swoich klientów, stają się realnym wsparciem. Pomagać można na wiele sposobów: fundując „zawieszony obiad” w barze mlecznym, zapraszając samotnego sąsiada do wigilijnego stołu czy po prostu robiąc zakupy. Warto pamiętać, że dla wielu osób w podeszłym wieku ważniejsze od wsparcia materialnego jest poczucie, że nie są same – liczy się rozmowa, wspólne spędzenie czasu czy pomoc w prostych, codziennych czynnościach. Angażując się w zbiórki żywności, udostępniając informacje o akcjach pomocowych lub przygotowując paczkę dla konkretnej osoby, dajemy coś więcej niż tylko świąteczne życzenia – dajemy realne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

