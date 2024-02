Nowe ceny prądu w Polsce w 2024 roku. Ile za 1 kWh?

QUIZ PRL. Czy wiesz do czego służyły te przedmioty?

W ubiegły m roku Polacy nie odczuli tak bardzo podwyżek cen prądu, bo zastosowano spore rządowe dopłaty. Jakie będą ceny prądu w 2024 roku? To już pewne, że ceny energii szczególnie dla odbiorców indywidualnych będą ponownie zamrożone do końca czerwca. Zatem w pierwszym półroczu ponownie zapłacimy 412 zł za 1MWh (0.41 zł za 1kWh). Zmieniły się jednak o 50 proc. limity zużycia prądu. Wyżej wymieniona stawka będzie jednak obowiązywać, gdy zużycie prądu wyniesie maksymalnie:

1500 kWh dla gospodarstwa domowego

1800 kWh dla osób z niepełnosprawnością

2000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny

Po przekroczeniu tych limitów stawka będzie już wynosić 693 zł za 1 MWh/0.69 zł za 1 kWh.

Takie zasady będą obowiązywały do końca czerwca 2024. A co dalej? Jeżeli rząd Donalda Tuska nie zdecyduje się na zastosowanie wsparcia finansowego w tym zakresie, to czekają nas duże podwyżki cen prądu. Bez pomocy państwa od lipca 2024 r. będziemy płacić nawet 1.50 zł za 1 kWh. Zatem wciąż szczególnie odbiorcy indywidualni z niecierpliwością czekają na decyzje zapewniające zahamowanie podwyżek cen prądu na cały 2024 rok.

