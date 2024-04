Nowe dopłaty do zboża. Minister rolnictwa ma do rozdania 2 mld złotych

Dopłaty dla rolników

Koniec protestów rolników. Okazuje się, że w MRiRW trwają w resorcie prace nad projektami rozporządzeń, które mają doprowadzić do realizacji postulatów protestujących rolników. "Projekty już są, one muszą przejść swoją ścieżkę proceduralną, ale chcemy je wprowadzić jak najszybciej" - wskazał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. I podkreślił, że chodzi m.in. o rozporządzenie dotyczące dopłat do skupu ok. 5 mln ton nadwyżki zbóż, a także o zmiany dotyczące Zielonego Ładu. "Chcemy jak najszybciej to wprowadzić, ponieważ dopłaty do zboża mają być wypłacane do końca maja br." - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami.

4 kwietnia 2024 roku odbyło się w tej sprawie posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Na dopłaty do zbóż zaplanowano ok. 2 mld zł. "Obecnie trwają ustalenia z Ministerstwem Finansów w tej sprawie" - dodał Krajewski.

Protesty rolników w Polsce

Przedstawiciele protestujących rolników, którzy 19 marca 2024 roku podpisali w Jasionce uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przybyli we wtorek po południu do ministerstwa rolnictwa na rozmowy dot. realizacji ich postulatów. Według rolników postulaty nie są realizowane; ogłosili strajk okupacyjny i dwóch przedstawicieli rolników pozostało w gmachu ministerstwa, jednocześnie żądając rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem.

Według MRiRW, uzgodnienia przyjęte w Jasionce "w znaczącym zakresie zostały zrealizowane". Ministerstwo zapewniło, że "realizuje postulaty i uzgodnienia podjęte z przedstawicielami protestujących rolników".

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.