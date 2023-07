Nowe emerytury i zmiany w składce zdrowotnej. To Kaczyński obieca przed wyborami?

Waloryzacja świadczenia 500 plus do 800 plus, darmowe przejazdy autostradami oraz rozszerzenie prawa do bezpłatnych leków. To obietnice wyborcze złożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które zostały uchwalone przez Sejm. Co jeszcze partia rządząca obieca, by przekonać do siebie potencjalnych wyborców? Dziennikarze portalu "Business Insider" przedstawili kluczowe obszary po które PiS może jeszcze "sięgnąć" podczas trwającej kampanii wyborczej.

Emerytury stażowe

"Droga do emerytur stażowych została otwarta" - to zdanie wypowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas podpisania porozumienia rządu z NSZZ Solidarność. Zdaniem redakcji "BI", umożliwienie przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wypracowaniu konkretnego stażu byłaby niekwestionowanym punktem kulminacyjnym kampanii. Można ją zrównać z obniżeniem wieku emerytalnego z 2015 roku.

Podwyższenie kwoty czternastej emerytury

Aktualna wysokość "czternastki" jest równa wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 1588,44 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że znaczną część elektoratu partii rządzącej stanowią osoby starsze - kolejny "finansowy ukłon" w ich stronę byłby wysoce prawdopodobny.

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej

Jak tłumaczy "Business Insider" istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że rząd zaproponuje zmiany w składce zdrowotnej. Prawdopodobieństwo jest jeszcze wyższe gdyż Platforma Obywatelska zapowiedziała prace w tym zakresie - gdy tylko przedstawią swoją propozycję, partia rządząca z pewnością zechce wyjść im na przeciw. Istotny jest również fakt, że po zamieszaniu związanym z "Polskim Ładem" zarówno eksperci jak i przedsiębiorcy oczekują uproszczenia zasad. Ministerstwo Zdrowia odpowiadając na pytania ze strony portalu Prawo.pl poinformowało, że we współpracy Ministerstwem Finansów "pracuje nad zmianami, ale nie planuje odejść od zasady naliczania składki zdrowotnej od rzeczywistego dochodu w przypadku przedsiębiorców na liniowym PIT lub opłacających podatek na zasadach ogólnych i nie planuje powrotu do zasad obowiązujących przed Polskim Ładem".

