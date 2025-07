Budżet Kancelarii Sejmu urośnie o 50 mln zł!

Budżet Kancelarii Sejmu na 2026 r. ma wynieść prawie 905 mln zł. To o ponad 50 mln więcej niż rok wcześniej, a głównym powodem wzrostu są planowane podwyżki w Sejmie. Pieniądze trafią m.in. do pracowników Kancelarii i Straży Marszałkowskiej. Mimo to projekt już budzi kontrowersje wśród posłów.

