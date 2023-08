Nowe godziny otwarcia Biedronki! Sprawdź, w jakich godzinach zrobisz zakupy

Nowe godziny otwarcia Biedronki

Długi sierpniowy weekend to świetna okazja do wypoczynku, do którego najlepiej się przygotować z wyprzedzeniem. Dla wygody swoich klientów Biedronka pomaga przygotować się do świętowania lub uzupełnienia zapasów w dłuższych godzinach funkcjonowania placówek. Od czwartku do soboty ponad 3000 sklepów sieci Biedronka otwartych będzie od godziny 6:00 co najmniej do godziny 23:00. W poniedziałek, 14.08, prawie 2700 sklepów funkcjonować będzie dłużej niż zwykle. Szczegółowe godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie: biedronka.pl/sklepy.

Biedronka - promocje w ramach rabatogodzin

Na klientów czekają również specjalne okazje zakupowe w ramach sierpniowych rabatogodzin obowiązujących od 10 do 19 sierpnia w godzinach od 20 do 23:30:

* W czwartek, 10.08 klienci będą mogli kupić schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo w promocyjnej cenie 11,99 zł za kg. Obowiązuje limit 4 kg.

* W piątek, 11.08 w ramach rabatogodzin dostępne będą m.in. pieluchy marki Dada w różnych rozmiarach w cenie 19,99 zł przy zakupie dwóch sztuk z limitem 4 sztuk na kartę Moja Biedronka

* W sobotę, 12.08, w ramach rabatogodzin obowiązywać będzie oferta na kawę mieloną marki Lavazza. Przy zakupie dwóch opakowań cena promocyjna za jedną sztukę wynosić będzie jedynie 9,99 zł.

Piwo za darmo w Biedronce

Wyłącznie w piątek i sobotę, 11-12.08 sieć Biedronka oferuje specjalną promocję na piwo 12+12, do której zaliczają się także piwa bezalkoholowe. W promocji biorą udział wszystkie butelki bezzwrotne marek: Heineken, Carlsberg, Książece, Łomża, Zatecky, Lech Easy, Żywiec, Captain Jack, Desperados, Sombersby, Garage, Lech Free, Karmi.

