Pomoc z MOPS

Nowe kryteria dochodowe w MOPS. Sprawdź, czy dostaniesz zasiłek z pomocy społecznej

Osoby chętne do skorzystania z pomocy społecznej muszą spełniać kryteria dochodowe. Od 1 stycznia 2025 są one wyższe, co znaczy, że więcej potrzebujących będzie mogło liczyć na wsparcie. Co ważne, wzrosła też wysokość świadczeń. pieniężnych wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej - przypomina portalsamorzadowy.pl